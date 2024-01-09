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Каррера ответил на вопрос о возможной работе в «Енисее»

вчера, 17:11

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном продолжении карьеры в «Енисее».

Пока из клуба со мной никто не связывался. Если все сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно.

Ранее сообщалось о другом кандидате на пост рулевого команды из Красноярска.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 13:14
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:56
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:03
      нет уж, только Мостовой !
      Capral
      Capral ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 22:01
      Если честно- я устал выяснять отношения. Тебе что-то не нравится- не общайся, я не навязываюсь.
      Capral
      Capral ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 20:31
      Только не надо повторять чужие слова про великий клуб Старостина. Спартак был есть и будет- всегда, Спартаком. Со мной можешь не общаться, не обижусь.
      c5jhw6psxum9
      c5jhw6psxum9
      вчера в 20:20
      Красноярск? Да. Енисей? Нет. Вот и пойми этих иностранцев.
      pomor45
      pomor45 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:19, ред.
      Какие-такие личные обиды на Спартак? Случай в Воронеже произошёл, когда я не только не был болельщиком, но и не интересовался футболом ни в каком отношении. Собственно, я и сейчас ничьим болельщиком не являюсь, потому что не понимаю этой собачей привязанности к вывескам. Сто раз повторял, что меня интересует только социальная сторона вопроса, можно это понять и не навязывать мне свои взгляды, да ещё и таким менторским тоном. К тому же, Спартак не даёт мне никакого повода изменить социальное (общественное) впечатление о нём, полученное в Воронеже, а такое явление, как поножовщик и наркоделец Промес, пригретый им во времена того же Карреры, только усугубляет это впечатление.
      И ещё: Великим был клуб Старостина, а клуб Федуна такой чести не достоин.
      pomor45
      pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 20:03
      Вряд ли Симонян вздумает перебраться в Енисей к своему 100-летию. Доброго ему здоровья!
      Capral
      Capral ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 20:03
      Сколько раз я тебя просил- не выносить личные обиды на Великий клуб. Подобные вещи тебя сильнее не делают. У меня на Спартак, как у болельщика ДИНАМО со стажем- гораздо больше может быть обид, после 2016г. Но я не страдаю затаенными обидами и местью.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:59
      Этому кандидату, выброшенному с воза Спартаком и так нигде и не подобранному на благословенном Западе, не оценившему его чемпионство в России, не стоило бы кочевряжится, выдавая такие мыльные ответы на конкретный вопрос о желании вернуться в Россию, где он хоть как-то прославился.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:53
      На каком багаже? Что за слово такое, туристическое... Человек создал свой Спартак- свое лицо, без разных багажей!!! Типичная доктрина тех, кому нечего ответить. Зобнин ушел из Динамо в 2016, после вылета в ФНЛ и сразу попал к Каррере, который и сделал из него Личность!!! Какой багаж???
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      вчера в 19:18
      Нечего ему там делать, пусть Царь правит
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 19:17
      У Карреры всё плохо, он нигде никому и не нужен оказался.
      И те кто говорил, что чемпионство было выиграно на " багаже Аленичева" могут смело праздновать, они оказались правы.
      А Енисей даже не в первой половине турнирной таблицы в первой лиге, без перспектив на РПЛ.
      Тут скорее Каррера не уровень Енисея.
      rvt5b7pb6ybr
      rvt5b7pb6ybr
      вчера в 19:04
      Какой Каррера.... там класс будет Мостовой показывать.
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 18:26
      Не думаю что Карера на это пойдёт !
      Capral
      Capral ответ Валерыч (раскрыть)
      вчера в 17:49, ред.
      То, что он точно не хуже Абаскаля - это факт!!! Мне тоже было любопытно посмотреть на него в качестве ГТ Спартака. После Романцева он единственный тренер приводящий Великий клуб к чемпионству!!! Мне он очень нравился! При нем Спартак играл в быстрый, живой футбол. При нем в полной мере раскрылся талант Зобнина. У Карреры был стиль, было лицо команды, всё то, чего нет у нынешнего тренера КБ. Но, думаю, это только разговоры, и Абаскаль надолго в команде. Жаль, если так.
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 17:35
      А почему бы нет? Было бы очень интересно увидеть Карреру тренером
      одного из клубов ФНЛ, а может и РПЛ. А может снова в Спартак?
      Во всяком случае, он точно не хуже Абаскаля, и опыт у него есть,
      и не будем забывать, что Массимо Каррера - чемпион России и
      обладатель суперкубка страны.
      Интерес
      Интерес
      вчера в 17:34
      А как же выдающийся тренер современного телеэфира господин Мостовой???
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:33
      Нужно прозондировать почву, есть ли какой-нибудь знаменитый юбиляр в Енисее...
      Гость
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