Каррера ответил на вопрос о возможной работе в «Енисее»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном продолжении карьеры в «Енисее».
Пока из клуба со мной никто не связывался. Если все сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно.
Ранее сообщалось о другом кандидате на пост рулевого команды из Красноярска.
одного из клубов ФНЛ, а может и РПЛ. А может снова в Спартак?
Во всяком случае, он точно не хуже Абаскаля, и опыт у него есть,
и не будем забывать, что Массимо Каррера - чемпион России и
обладатель суперкубка страны.
одного из клубов ФНЛ, а может и РПЛ. А может снова в Спартак?
Во всяком случае, он точно не хуже Абаскаля, и опыт у него есть,
и не будем забывать, что Массимо Каррера - чемпион России и
обладатель суперкубка страны.