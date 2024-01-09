Покажет мастер-класс Тедеско и Абаскалю. «Енисей» в поисках тренера – выбор пал на Мостового

1704803734

вчера, 15:35

Переговоры скоро начнутся.

Раньше казалось, что если у Александра Мостового появится предложение от профессионального клуба на пост главного тренера, то летом снег выпадет, а зимой жара начнётся. Да и сам в прошлом звёздный футболист не торопился начинать карьеру наставника. Но в последнее время лёд тронулся – и, видимо, не далёк тот день, когда мы увидим Мостового на тренерском мостике.

На «царя» вышел «Енисей»

В Первой лиге, как и в РПЛ , наступила пауза – есть время на коррекцию выбранного вектора. Такие же процессы происходят в «Енисее». Коллектив по итогам первой части чемпионата располагается на 10-м месте – это сильно ниже, чем за последние годы привыкли красноярцы. В начале декабря объявили об уходе главного тренера Эдуарда Штейбрехера и спортивного директора Анзора Саная. Первый проработал в клубе почти 2 года, второй пришёл весной 2023-го.

Чуть раньше боссы «Енисея» уже приступили к поиску кандидатов на смену – и выбирали между Дмитрием Парфёновым, Александром Тархановым и Олегом Василенко. Ни с кем из них не удалось договориться – и тогда красноярцы переключились на неочевидных кандидатов. Помимо Александра Мостового рассматривали Дмитрия Кузнецова, который возглавляет медиакоманду «2Drots». И приоритет, судя по инсайдам, отдавали последнему – с ним велись активные переговоры. Сообщалось, что перед Дмитрием назвали задачу заложить фундамент, чтобы команда смогла вернуться в РПЛ к 2028 году, и готовы были платить 500 тысяч в месяц.

Уже после того, как сделка сорвалась, красноярцы переключились на Мостового. Теперь наставник медиаклуба «Fight Nights» входит в шорт-лист вместе с Юрием Уткульбаевым и Спартаком Гогниевым. Переговоры начнутся после окончания новогодних праздников. Инсайд подтверждает и сам Мостовой.

Что касается «Енисея», то, да, звонок действительно был. Но на данный момент никакой конкретики. Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов.

Мотивация красноярцев непонятна

Вопрос в том, зачем команде Мостовой. Сам «Енисей» всё же закрепился в ранге претендента на выход в РПЛ – и даже текущее 10-е место воспринимается как провал. В таких условиях под задачу вернуться в элиту требуется опытный наставник.

А недостаток Мостового – как минимум в том, что у него опыта нет. Помимо этого есть нефутбольные факторы. Александр – медийная личность, к нему постоянно обращаются в поиске резонансного, скандального комментария. Знают, что выдаст нечто экстраординарное. У него были конфликты с Салиховой, он критиковал «Спартак» за выбор главного тренера. Критиковал Тедеско, с которым москвичи взяли медали и который добрался до поста наставника сборной Бельгии, Абаскаля – ещё в период, когда испанец давал результат и «красно-белые» шли вторыми в РПЛ .

Александр постоянно повторяет мысль, что не может быть тренером человек, не игравший на профессиональном уровне. И не желает принимать свою неправоту.

На выходе в лице Мостового «Енисей» получает непроверенного тренера, неспособного дать гарантии – при этом самого вносящего нестабильность своим сложившимся имиджем.

Из борцов за выход в РПЛ до середняка

Хотя «львы» вполне могут отдавать себе отчёт в этом – команда откровенно стагнирует. После вылета из Премьер-Лиги был период, когда красноярцы болтались в середине таблицы и даже боролись за выживание, чтобы не провалиться сразу во Вторую лигу.

Но затем-то снова начали показывать марку качества! Подобрали системного тренера Вадима Гаранина, который быстро поднял команду с 9-го места в топ-5 – и вместе с тем пошумел в Кубке России.

Затем уже под руководством Горлова и с возвращением Гаранина удержались в четвёрке, получив право сыграть в стыках. Да, были препятствия в виде постоянных смен тренера – но даже так красноярцам удалось сохранять прогресс и двигаться выше.

Сейчас весь труд последних лет просто умножили на ноль. В регионе сменилась власть, в клуб пришло новое руководство. По последним данным, возрастные лидеры хотят решать серьёзные задачи, но предпосылок к этому не видно. Красноярцы скорее сделают упор на продажу игроков, контракты с которыми истекают ближайшим летом, – Феррейра, Ломакин, Глушков, Ланин, Иванов и Окладников уже попали в сферу интересов нескольких клубов Первой лиги (в том числе «Химок»).

Стоило договориться с Гараниным

Вадим быстро выстроил коллектив под себя – да и вообще проскочил в РПЛ стремительно. Стоило бы задержаться на предыдущей ступени.

Всё-таки и первый опыт Гаранина в «Енисее» был для него эксклюзивным – раньше он на таком уровне не тренировал. И быстро заработал кредит доверия успехами в Кубке и поступательным прогрессом в чемпионате.

Но решил попробовать себя в «Сочи», у которого оказалось нетерпеливое руководство. По свежей памяти после расставания с южанами Вадим вернулся в красноярский коллектив – те опять не смогли удержать перспективного наставника (Горлов возглавил «Пари НН»). В этот период шли в зоне стыков – нужен был знакомый специалист. И экс-коуч «Сочи» с поставленной задачей справился. Но прямо в период стыков против «Факела» отправился в отставку.

Как раз сейчас Гаранин был особенно нужен коллективу – со сложившимся костяком и давно знакомым специалистом перспективы у «Енисея» были бы куда ярче. Теперь же приходится ходить по кругу и искать спасителя в скандальном Мостовом.