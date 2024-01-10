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«Лацио» минимально переиграл «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

вчера, 22:04
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Лацио» одолел «Рому» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0).

Гол с пенальти забил Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте.

У хозяев поля на 90+6-й за вторую желтую карточку был удален Педро. У гостей на 90+10-й красную карточку получил Сердар Азмун.

В полуфинале «орлы» встретятся с победителем поединка «Ювентуса» и «Фрозиноне».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
матч мог закончиться как угодно
SonicStar
SonicStar ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 01:02
А как Лацио сыграет с Юве в финале, если они встретятся в 1/2?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:51
Я болел за Лацио...
Обыкновенный опять облажался.
Neuron0001
Neuron0001
вчера в 22:46
    Mi6
    Mi6
    вчера в 22:40
    Вот так Моуринью и превратился в сбитого лётчика
    y38yrgy9xjnk
    y38yrgy9xjnk
    вчера в 22:21
    Но мой непрофессиональный взгляд пенальти был левым....
    shlomo
    shlomo
    вчера в 22:08
    Интересный будет финал и наверняка Лацио - Юве.
    Гость
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