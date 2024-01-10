«Лацио» минимально переиграл «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

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вчера, 22:04

«Лацио» одолел «Рому» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0).

Гол с пенальти забил Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте.

У хозяев поля на 90+6-й за вторую желтую карточку был удален Педро. У гостей на 90+10-й красную карточку получил Сердар Азмун.

В полуфинале «орлы» встретятся с победителем поединка «Ювентуса» и «Фрозиноне».