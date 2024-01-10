«Лацио» минимально переиграл «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

«Лацио» одолел «Рому» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0).
Гол с пенальти забил Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте.
У хозяев поля на 90+6-й за вторую желтую карточку был удален Педро. У гостей на 90+10-й красную карточку получил Сердар Азмун.
В полуфинале «орлы» встретятся с победителем поединка «Ювентуса» и «Фрозиноне».
Обыкновенный опять облажался.
Обыкновенный опять облажался.
1) rusti2006 - 25622208, 2) Barca09-09 - 18626584,3) topatres314 - 15396152, 4) PS95-096 - 11510189, 5) agnum3000 - 9774822. Это пятерка "лучших" прогнозистов, которые давно уже не играют и не комментируют. Но они на недостижимой "вершине" почему-то. А этот скрин из страницы rusti2006 как доказательство.
В 2021-ом году за лучшие комментарии давали 350 очков, но за день мог бы заработать не 700 очков (2 за день) как сейчас, а сколько захочешь. Тогда пользователи взбунтовались и организаторы КП приняли меры. И что интересно, взбунтовались те, кто чаще всех попадали в этот блок.
А сейчас, когда условия более менее хорошие, все эти сопли про несправедливость непонятны. И чаще всего о несправедливости пишут те, кто вообще не разбирается в прогнозах.
1) rusti2006 - 25622208, 2) Barca09-09 - 18626584,3) topatres314 - 15396152, 4) PS95-096 - 11510189, 5) agnum3000 - 9774822. Это пятерка "лучших" прогнозистов, которые давно уже не играют и не комментируют. Но они на недостижимой "вершине" почему-то. А этот скрин из страницы rusti2006 как доказательство.
В 2021-ом году за лучшие комментарии давали 350 очков, но за день мог бы заработать не 700 очков (2 за день) как сейчас, а сколько захочешь. Тогда пользователи взбунтовались и организаторы КП приняли меры. И что интересно, взбунтовались те, кто чаще всех попадали в этот блок.
А сейчас, когда условия более менее хорошие, все эти сопли про несправедливость непонятны. И чаще всего о несправедливости пишут те, кто вообще не разбирается в прогнозах.