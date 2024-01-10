«Мидлсбро» одолел «Челси» в первой игре 1/2 финала Кубка Английской Лиги

«Мидлсбро» переиграл «Челси» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги (1:0).
Гол забил Хэйден Хакни на 37-й минуте.
Ответная игра состоится 23 января.
Победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом».
«Мидлсбро» переиграл «Челси» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги (1:0).
Гол забил Хэйден Хакни на 37-й минуте.
Ответная игра состоится 23 января.
Победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом».
Кройф научил Барселону по настоящему летать, выиграл КЕЧ и очень большой вклад внес в развитие команды и становление такого тренера как Хосеп Гвардиола ( конечно их работа возможно не была столько уникальна без отца тотального Футбола Михелса.)
Фергюсон как я считаю собрал не один уникальный проект в МЮ у него было много вариантов команды и они побеждали.
Клаф он добивался успеха с клубами аутсайдерами из второй лиги ведь Дерби Каунти как и Ноттингем Форест были ни кем до него и большего с тех пор не сыскали подобной славы. дважды подряд выиграл два КЕЧ, с тех пор не один британский тренер не смог повторить его достижение дважды.
Семин сделал из Локомотива команду лидера РПЛ клуб перестал как говорят быть пятым колесом, ведь в советское время у паравозов совсем мало что было. И сейчас мало что получается.
А Хиддинк помню еще в детсве смотел ЧМ 2002 когда он Юж Корею научил играть в футбол, а затем и наших Российских пешеходов научил многому на Евро 2008 потом на его основе и другие тренеры тренировали.
Кройф научил Барселону по настоящему летать, выиграл КЕЧ и очень большой вклад внес в развитие команды и становление такого тренера как Хосеп Гвардиола ( конечно их работа возможно не была столько уникальна без отца тотального Футбола Михелса.)
Фергюсон как я считаю собрал не один уникальный проект в МЮ у него было много вариантов команды и они побеждали.
Клаф он добивался успеха с клубами аутсайдерами из второй лиги ведь Дерби Каунти как и Ноттингем Форест были ни кем до него и большего с тех пор не сыскали подобной славы. дважды подряд выиграл два КЕЧ, с тех пор не один британский тренер не смог повторить его достижение дважды.
Семин сделал из Локомотива команду лидера РПЛ клуб перестал как говорят быть пятым колесом, ведь в советское время у паравозов совсем мало что было. И сейчас мало что получается.
А Хиддинк помню еще в детсве смотел ЧМ 2002 когда он Юж Корею научил играть в футбол, а затем и наших Российских пешеходов научил многому на Евро 2008 потом на его основе и другие тренеры тренировали.
Есть ответная игра, по логике не смотря на поражение в первом матче Челси должен проходить в финал, но футбол с логикой иногда не дружит. Но если все же Боро пройдет в финал они станут легкой добычей для Ливерпуля, надеюсь красные хоть не отличатся против фулхэма как синие в первой игре.
PS Скажу так Боро более чем достойны финала.
Есть ответная игра, по логике не смотря на поражение в первом матче Челси должен проходить в финал, но футбол с логикой иногда не дружит. Но если все же Боро пройдет в финал они станут легкой добычей для Ливерпуля, надеюсь красные хоть не отличатся против фулхэма как синие в первой игре.
PS Скажу так Боро более чем достойны финала.
а скоро возможно скатится и до аутсайдера.
а скоро возможно скатится и до аутсайдера.
Удачи во втором матче
Удачи во втором матче
Вообще все слабо сыграли.
Хорошо, что есть вторая игра)
Почету не надо ставить больше Палмера центр напом. Разучится забивать)
Может быть Коста проклял эту позицию уходя из Челси)
Вообще все слабо сыграли.
Хорошо, что есть вторая игра)
Почету не надо ставить больше Палмера центр напом. Разучится забивать)
Может быть Коста проклял эту позицию уходя из Челси)