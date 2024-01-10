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«Мидлсбро» одолел «Челси» в первой игре 1/2 финала Кубка Английской Лиги

сегодня, 00:58
МидлсброЛоготип футбольный клуб Мидлсбро1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Мидлсбро» переиграл «Челси» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги (1:0).

Гол забил Хэйден Хакни на 37-й минуте.

Ответная игра состоится 23 января.

Победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:35
Вы много знаете- это делает Вам Честь. Всегда приятно общаться со знающим человеком. Я столько не знаю. Больше интересуюсь, до сих пор советским футболом. Кройфа люблю и Уважаю- прежде всего как Гениального футболиста во всех отношениях. Что касается Сёмина, то я признаю его тренерские способности, безусловно, но и не могу отрицать его определенные ошибки и провалы, как на пример- его работа в московском Динамо в 2006г., или его бездарное поражение от Браги в КУ в 2011г. Ну и конечно, его позорное бегство из киевского Динамо, после вылета от Браги, когда он, не приехав в Киев, не отчитавшись перед президентом Динамо И.Суркисом, прямо из Португалии улетел в Москву. После чего, Суркис назвал Палыча "размазней". Но, это так- экскурс в недалекую историю...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:17
А если брать мировой футбол в целом за много лет, то кумирами среди тренеров для меня это Кройф, Фергюсон, Клаф и среди российских Семин. а также уважительно отношусь к Гуса Хиддинку. Скажу так каждый из них сделал что-то уникальное для клубов.......

Кройф научил Барселону по настоящему летать, выиграл КЕЧ и очень большой вклад внес в развитие команды и становление такого тренера как Хосеп Гвардиола ( конечно их работа возможно не была столько уникальна без отца тотального Футбола Михелса.)

Фергюсон как я считаю собрал не один уникальный проект в МЮ у него было много вариантов команды и они побеждали.

Клаф он добивался успеха с клубами аутсайдерами из второй лиги ведь Дерби Каунти как и Ноттингем Форест были ни кем до него и большего с тех пор не сыскали подобной славы. дважды подряд выиграл два КЕЧ, с тех пор не один британский тренер не смог повторить его достижение дважды.

Семин сделал из Локомотива команду лидера РПЛ клуб перестал как говорят быть пятым колесом, ведь в советское время у паравозов совсем мало что было. И сейчас мало что получается.

А Хиддинк помню еще в детсве смотел ЧМ 2002 когда он Юж Корею научил играть в футбол, а затем и наших Российских пешеходов научил многому на Евро 2008 потом на его основе и другие тренеры тренировали.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:49
Из европейских тренеров, для меня, всегда были кумирами только двое- Липпи и Анчелотти. Из советских- Бесков и Севидов. Но я- небольшой знаток европейского современного футбола, мало им интересуюсь и практически не вникаю. Челси смотрю не регулярно, да и то- только ради Мудрика, которого уважаю и считаю талантливым игроком. Огорчен за Тухеля. Ждал от него большего...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:36
А мои любимые европейские тренеры на сегодняшний день Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо, а также хорошо отношусь к Дэвиду Мойесу еще со времен Эвертона, если про первым двух и так все все прекрасно знают, то вот шотландец тренируя ВХ очень прилично смотрится, хотя многие его критикуют, клуб выиграл еврокубок, пускай ЛК, но для такого клуба это достижение с 1965 года, и играет на турнирах, такого вообще не было за все время клуба в АПЛ, даже во времена Харри Реднаппа.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 12:43
Ну во-первых, я ни на кого не наезжаю, поскольку, два моих любимых европейских тренера- как раз Тухель и Почеттино. Но оба, к сожалению, явно не справляются со своими обязанностями. Но если репутацию Тухеля, регулярно спасает Кейн, то в Челси, такого лидера не наблюдается. Ситуацию в Баварии я знаю из немецкой печати. Что происходит в Челси не знаю и особо не интересовался. Но, если судьба Тухеля в Мюнхене практически известна, то будущее Почетта- весьма неопределенно... Удачи, обоим- в этих клубах или других!!!
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:22
Ну хватит на тренеров наезжать, может игроки купленные за большие бабки просто не для топ уровня.
DXTK
DXTK
сегодня в 11:54, ред.
Я был о Челси лучшего мнения, подумал ну вот шанс Мидлсбро, клуб чемпионшипа, а они что, сыграли хуже чем клуб низшего дивизиона. Когда говорят про Тухеля, Поттера или сегодня про Почеттино мол не умеют тренировать, может стоит признать в Челси слишком много бездарей, которых купили за большие бабки, а они не в силах победить клуб чемпионшипа.

Есть ответная игра, по логике не смотря на поражение в первом матче Челси должен проходить в финал, но футбол с логикой иногда не дружит. Но если все же Боро пройдет в финал они станут легкой добычей для Ливерпуля, надеюсь красные хоть не отличатся против фулхэма как синие в первой игре.

PS Скажу так Боро более чем достойны финала.
balalay
balalay
сегодня в 11:00
и гол то забили классный
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:56
Челси из гранда АПЛ превратился уже фактически в середняка,
а скоро возможно скатится и до аутсайдера.
xqaqzcjb9r88
xqaqzcjb9r88
сегодня в 08:47
Синие дома отыграются
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:34
Делаем ставки кто хуже будет в этом сезоне . Челси или МЮ
adekvat
adekvat ответ s3pdx285kjqh (раскрыть)
сегодня в 08:31
Челси после ухода Абрамовича совсем не гранд.
s3pdx285kjqh
s3pdx285kjqh
сегодня в 08:23
Пусть команда из Чампионшипа порадуется, не часто клуб из Премьер-Лиги удается обыграть, да еще и гранда.
mwt3kx8dn4vy
mwt3kx8dn4vy
сегодня в 08:20
Думается, что в ответной игре Челси возьмет свое. Других шансов взять хоть какой-нибудь титул нет.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:22
Каррик и как тренер обыгрывает Челси, молодчина
Удачи во втором матче
112910415
112910415
сегодня в 05:46
где-то около дна опять
2d8u5a5nxse5
2d8u5a5nxse5
сегодня в 04:51
Где-то снова весело заржал Ромка Абрамович
ОПС
ОПС
сегодня в 04:19
Понятно, конечно, что есть вторая игр, но все надо решать уже в первой.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:23
Мидлсбро команда середины таблицы Чемпионшипа.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:28
Это, конечно, забавно, у "Челси" в центре 250 миллионов бегают, а "Миддлсбро" переиграть не могут. Я понимаю, конечно, что Покет и так элитный тренер и ему не нужно выигрывать, но Боэли и фанатам пенсов наверняка хочется большего)
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Игра Почеттино по своей бесхарактерности и бессистемности напоминает игру Тухеля. Убогий футбол, безыдейный и пещерный. Жаль, я был большего мнения о Почеттино. Время идет, а игра всё таже. Мудрик не впечатляет, по сегодняшней игре точно. Если противостояние состоит из двух игр, то сомнений в общей победе Челси у меня нет. Как нет, и сомнений, в отсутствии мысли в игре лондонцев.
azkan
azkan
сегодня в 01:05
Мидлсборо заслужили! Так и надо этим кривоногим!
Вообще все слабо сыграли.
Хорошо, что есть вторая игра)
Почету не надо ставить больше Палмера центр напом. Разучится забивать)
Может быть Коста проклял эту позицию уходя из Челси)
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