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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияКубок Африканских Наций 2023

Самолёт сборной Гамбии развернулся в полёте из-за технических проблем

вчера, 13:11

У сборной Гамбии возникли проблемы при перелёте в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций.

В соцсетях Федерации футбола африканской страны сообщили, что чартерный рейс, который должен был доставить команду на место назначения, спустя 9 минут полёта вернулся в Банжул (столицу Гамбии) из-за технических проблем.

Предварительное расследование показало, что в салоне произошла потеря давления и кислорода. Однако техническая группа авиакомпании-перевозчика проводит дополнительную оценку произошедшего, чтобы установить причину возникшей проблемы.

По официальным данным, никто из членов национальной команды не пострадал.

По информации некоторых источников, несколько игроков во время полёта потеряли сознание из-за нехватки кислорода по причине размера самолёта.

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Гамбия
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:50
неужели происки конкурентов ?
Neutron005
Neutron005
вчера в 13:50
    протон
    протон
    вчера в 13:43
    Нейрон 005 вы говорили что кое кто, выиграет на ставке Макартур — Ньюкасл Джетс (Австралия. А-Лига 2023/2024, 11 тур) 11:45. Ну что там вышло ?
    протон
    протон
    вчера в 13:32
    Neutron005 кстати гр. Заболотного цементировал другой игрок с тремя аккаунтами
    протон
    протон
    вчера в 13:29
    Нейтрон 005 Мы разве спорим? Для меня это найти истину. В скринах истину не увидел, только арифметические действия и комбинации. Ну, против такого количества клонов, думаю, все игроки с одного аккаунта будут ловить счастье в гр. Заболотного, если не удалось взять основную группу. Об этом я уже писал ранее много раз. Я знаю итог этого конца месяца. На фотошопе скрином выкладывал тут. Я твердо решил - играть в январе не собираюсь. Для этого достаточно проанализировать статистику мою попаданий в топ лучших за январь. Мне важны баллы для побед тогда, когда нет клонов. И многие ведь недовольны и не комментируют эту ситуацию тут. Будет не плохо если для начала ограничить действия клонам до максимального снижения высоких коэффициентов на ставках.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 13:20
    А вдоль дороги конкуренты с косами стоят и тишина...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Neutron005 (раскрыть)
    вчера в 13:16, ред.
    Прикольный момент в фильме "Джентльмены удачи" был, где про место указывали, помните?

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