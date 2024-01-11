Самолёт сборной Гамбии развернулся в полёте из-за технических проблем

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вчера, 13:11

У сборной Гамбии возникли проблемы при перелёте в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций.

В соцсетях Федерации футбола африканской страны сообщили, что чартерный рейс, который должен был доставить команду на место назначения, спустя 9 минут полёта вернулся в Банжул (столицу Гамбии) из-за технических проблем.

Предварительное расследование показало, что в салоне произошла потеря давления и кислорода. Однако техническая группа авиакомпании-перевозчика проводит дополнительную оценку произошедшего, чтобы установить причину возникшей проблемы.

По официальным данным, никто из членов национальной команды не пострадал.

По информации некоторых источников, несколько игроков во время полёта потеряли сознание из-за нехватки кислорода по причине размера самолёта.