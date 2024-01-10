Бонгонда надел футболку «Спартака» для общей фотографии сборной ДР Конго

Сборная ДР Конго перед стартом Кубка Африки сделала общую фотографию, на которой игроки были в футболках своих клубов.
Среди них был нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.
Первый матч на турнире национальная команда проведёт 17 января с Замбией.
Сборная ДР Конго перед стартом Кубка Африки сделала общую фотографию, на которой игроки были в футболках своих клубов.
Среди них был нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.
Первый матч на турнире национальная команда проведёт 17 января с Замбией.
Но дело не только в футболке, а и в игре. А вот по игре за Спартак к нему есть вопросы. Начал-то очень хорошо, но потом резко сдулся. В чём причина? Может весной мы снова увидим прежнего, быстрого и резкого, результативно играющего Бонгонду?
Но дело не только в футболке, а и в игре. А вот по игре за Спартак к нему есть вопросы. Начал-то очень хорошо, но потом резко сдулся. В чём причина? Может весной мы снова увидим прежнего, быстрого и резкого, результативно играющего Бонгонду?