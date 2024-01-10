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Бонгонда надел футболку «Спартака» для общей фотографии сборной ДР Конго

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Валерыч
Валерыч
вчера в 17:41, ред.
Ну, было бы очень странно, если бы он не спартаковскую футболку одел.
Но дело не только в футболке, а и в игре. А вот по игре за Спартак к нему есть вопросы. Начал-то очень хорошо, но потом резко сдулся. В чём причина? Может весной мы снова увидим прежнего, быстрого и резкого, результативно играющего Бонгонду?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:23, ред.
А чо это он самую неходовую выбрал? Шифруется? Чтобы никто не посмотрел как он плохо в Спартаке играет, авось пронесёт - подумают Милан)
shur
shur
вчера в 14:36
...дожили, по Лукойлу форму Спа определяем...!!!
112910415
112910415
вчера в 13:49
неплохо смотрится )
Гость
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