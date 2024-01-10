Бонгонда надел футболку «Спартака» для общей фотографии сборной ДР Конго

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вчера, 11:59

Сборная ДР Конго перед стартом Кубка Африки сделала общую фотографию, на которой игроки были в футболках своих клубов.

Среди них был нападающий «Спартака» .

Первый матч на турнире национальная команда проведёт 17 января с Замбией.