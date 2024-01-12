Унаи Эмери — лучший тренер Английской Премьер-Лиги по итогам декабря

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вчера, 16:48

Наставник «Астон Виллы» получил награду лучшему тренеру АПЛ по итогам декабря.

В прошлом месяце «львы» проиграли лишь 1 матч из 7, одержали 4 победы (в том числе над «Арсеналом» и «Манчестер Сити») и два раза сыграли вничью.

Ранее подобную награду рулевой получал в апреле 2023-го.

«Астон Вилла» идет на втором месте в таблице чемпионата Англии.