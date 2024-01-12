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Унаи Эмери — лучший тренер Английской Премьер-Лиги по итогам декабря

вчера, 16:48

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери получил награду лучшему тренеру АПЛ по итогам декабря.

В прошлом месяце «львы» проиграли лишь 1 матч из 7, одержали 4 победы (в том числе над «Арсеналом» и «Манчестер Сити») и два раза сыграли вничью.

Ранее подобную награду рулевой получал в апреле 2023-го.

«Астон Вилла» идет на втором месте в таблице чемпионата Англии.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:49
Гуд Ибининг) Заслужил Эмери, Вилла как минимум за место в ЛЧ поборется, а при удаче и на более высокое место можно замахнуться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Добавлю к вашему замечательному комментарию, что в РПЛ в своё время работали добрый десяток уважаемых тренеров из-за границы, которых руководители команд при первых же неудачах буквально вышвыривали, как нашкодивших котят, не давая выстроить игру. Выглядело это не только неуважительно к тренерам, но как - то грязновато.
Некоторые из них, в том числе Эмери, в дальнейшем добились успехов в командах, которые тренировали. Я ещё писАл по этому поводу, что хорошо, что они уехали из РФ, потому что мне было стыдно за то, что происходило с ними в РПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:28
Надо же - и в Англии отличился.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:45, ред.
М-да... Какую же огромную ошибку допустило тогдашнее руководство Спартака в лице Федуна и Карпина, не дав поработать Эмери со Спартаком (контракт был на 2 года), Эмери (будущему четырёхкратному обладателю Кубка лиги Европы с Севильей и Вильяреалом). Вместо того, чтобы поддержать тогда молодого и талантливого испанского тренера, объявили его главным виновником нескольких неудачных и провальных матчей Спартака выдворили из команды через полгода не дав ему даже шанс на исправление ошибок, которые бывают у каждого тренера. А сколько шансов уже получил Абаскаль?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:15
Ну, «недотренеришко» заслужил. АВ просто радует!
112910415
112910415
вчера в 19:26
"Всеми моими успехами я обязан ..." ( ну, мы в курсе, кому )
269sq9wa74xd
269sq9wa74xd
вчера в 18:42
Вилла красавцы,Эмери заслужил
Mi6
Mi6
вчера в 18:29
Утёр нос Рукаку по полной))
drug01
drug01
вчера в 17:39
Вот это результат а мы в Спартаке его не ценили!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:14
На вручении премии Унаи выдал лишь одну короткую непереводимую на английский фразу "Дзюбиньишко-Игрочишко"...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:12, ред.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
    вчера в 17:07
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 17:04
      Он в том числе про это говорит в своей матерной передаче со Слуцким, по крайней мере, они всех подряд там матерят, так что и Эмери наверняка досталось хоть раз.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:03
      "Блин, как отменить?"...
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:59
      Дзюба всё таки понимает где он и где Эмери...)
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 16:58
      Заслуженно
      shlomo
      shlomo
      вчера в 16:57
      А трениришка зажигает.... что то скромно молчит про это Дзюба.
      Гость
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