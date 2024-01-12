Унаи Эмери — лучший тренер Английской Премьер-Лиги по итогам декабря

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери получил награду лучшему тренеру АПЛ по итогам декабря.
В прошлом месяце «львы» проиграли лишь 1 матч из 7, одержали 4 победы (в том числе над «Арсеналом» и «Манчестер Сити») и два раза сыграли вничью.
Ранее подобную награду рулевой получал в апреле 2023-го.
«Астон Вилла» идет на втором месте в таблице чемпионата Англии.
Некоторые из них, в том числе Эмери, в дальнейшем добились успехов в командах, которые тренировали. Я ещё писАл по этому поводу, что хорошо, что они уехали из РФ, потому что мне было стыдно за то, что происходило с ними в РПЛ.
Некоторые из них, в том числе Эмери, в дальнейшем добились успехов в командах, которые тренировали. Я ещё писАл по этому поводу, что хорошо, что они уехали из РФ, потому что мне было стыдно за то, что происходило с ними в РПЛ.
Насчёт КП не скажу, но как мне кажется он и там их использует.
Кто то использует клоны для игры в КП, кто то для самолайконья, но по сути это и есть клоноводство, просто у каждого свои цели.
У меня три аккаунта я всех их использую в КП и иной раз ставлю лайк своему аккаунту, но только в случае если мой комментарии попал в лучшие, что бы как раз протон его не убрал из топа.
Я из этого секрет не делаю.
Насчёт КП не скажу, но как мне кажется он и там их использует.
Кто то использует клоны для игры в КП, кто то для самолайконья, но по сути это и есть клоноводство, просто у каждого свои цели.
У меня три аккаунта я всех их использую в КП и иной раз ставлю лайк своему аккаунту, но только в случае если мой комментарии попал в лучшие, что бы как раз протон его не убрал из топа.
Я из этого секрет не делаю.