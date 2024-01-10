Ахметов сможет получить только одну медаль по итогам сезона РПЛ

Полузащитник Ильзат Ахметов, который 9 января официально перешёл из «Краснодара» в «Зенит», не сможет стать одновременно и чемпионом, и серебряным призёром чемпионата России, если эти клубы займут первые два места.
Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.
То есть две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали. Футболист — это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения.
Краснодар
На 90-й минуте у Зенита выходит Ахметов и забивает победный гол....
Вот так было бы красиво...
Краснодар
На 90-й минуте у Зенита выходит Ахметов и забивает победный гол....
Вот так было бы красиво...