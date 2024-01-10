Ахметов сможет получить только одну медаль по итогам сезона РПЛ

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вчера, 16:46

Полузащитник , который 9 января официально перешёл из «Краснодара» в «Зенит», не сможет стать одновременно и чемпионом, и серебряным призёром чемпионата России, если эти клубы займут первые два места.

Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ .