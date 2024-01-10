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Ахметов сможет получить только одну медаль по итогам сезона РПЛ

вчера, 16:46

Полузащитник Ильзат Ахметов, который 9 января официально перешёл из «Краснодара» в «Зенит», не сможет стать одновременно и чемпионом, и серебряным призёром чемпионата России, если эти клубы займут первые два места.

Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

То есть две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали. Футболист — это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:34
14.04.2024
Краснодар
На 90-й минуте у Зенита выходит Ахметов и забивает победный гол....
Вот так было бы красиво...
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:28
То, за чем перешёл, получит гарантированно.
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Так он и перешёл за золотой. Осталось только завоевать её.
adekvat
adekvat
вчера в 19:03
Всякое бывает, может ни той ни другой не получит.
nubom
nubom
вчера в 18:57
А почему бы в таких случаях не давать орден?...
112910415
112910415
вчера в 17:29
вполне хватит одной
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:28
Можно дать позолоченое серебро и все довольны!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:15
До финиша чемпионата РПЛ командам предстоит сыграть ещё двенадцать туров и хоть Краснодар и Питер находятся во главе турнирной таблицы пока ещё рано говорить о каких-либо призах. Поэтому Ильзату следует сейчас сосредоточиться на подготовке ко второй половине сезона и главное на обретение постоянного места в составе его новой команды, а не думать какую медаль он в конечном итоге получит в мае. Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:11
Одну...золото-серебряную
Capral
Capral
вчера в 17:11
Хотелось бы видеть его чаще на поле, в старте, и радовать, своей, безусловно яркой игрой!!! Как получится в Питере, никто не знает, но в любом случае- Удачи ему!!! И конечно же- без травм!!!
Гость
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