Организаторов «Золотого мяча» обвинили в продажности. Подстроили победу Месси

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вчера, 10:41

ПСЖ взял на работу главного редактора «France Football».

У Левандовского украли две награды

По информации французского издания «Le Monde», бывший главный редактор «France Football» подстроил победу Месси в опросе на «Золотой мяч 2021». Расследователи уверены, что Паскаля Ферре коррумпировали катарцы. Теперь «Золотой мяч», переждав волну негодования поклонников талантов Холанда от вручения восьмой награды Месси, забрал глава УЕФА Чеферин. Но как было в 2021-м?

Обвинения серьезные. Доподлинно известно, что бывшему главному редактору делали очень дорогие подарки. Президент ПСЖ вручал самые дорогие билеты на рейсы на курорты, где Ферре оплачивали пятизвездочные отели. А в начале прошлого года Паскаля сделали менеджером по коммуникациям ПСЖ . Также доказано давление на свободу слова.

Ферре запрещал публиковать критические статьи о президенте парижского клуба. А затем сделал Аль-Хелаифи ответный подарок – «Золотой мяч» Месси. Лионель набрал 613 голосов, а Левандовски, который в том году побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге, взял 580. Месси уже был игроком ПСЖ . История дурно пахнет. Сам Ферре, разумеется, проголосовал за Левандовского.

На второе место Паскаль поставил Месси, а дальше Бензема. Но у главного редактора организатора опроса есть возможность выйти на коллег из других стран, которых знает десятки лет. Ферре на вид в районе шестидесяти. Левандовски и Месси могли переставить местами за билеты и номера в отелях. Причем голосовавшие мало чем рисковали, ведь им не запрещается принимать личные подарки.

Это ведь не суд присяжных. Например, французы не запрещают членам жюри выбирать безумные пятерки. Футболисты и журналисты нередко включают в свой топ только представителей своей страны. Или тренер голосует за игроков строго своей сборной. Это нечестно, так ван Дейк проиграл Месси на семь баллов. Ферре направлял «Золотой мяч» с 2016-го, возможно, жульничал многократно.

Чаще всего обвиняли Берлускони

В прошлом году колоритный дед Сильвио умер. Со временем его давние друзья обязательно разболтают детали, как именно итальянец, который любил «Золото мяч», покупал журналистов. Берлускони приложился к победе Гуллита в 1987-м. Голландец как раз перешел из ПСВ в «Милан». В то время в жюри было мало людей, подстроить победу было проще. Паулу Футре – форвард «Порту» и «Атлетико», выиграл весной Кубок чемпионов. Португальские «драконы» обыграли «Баварию», настоящая сенсация.

Гуллит был хорош в ПСВ , но Футре уверен, что Берлускони подкупил участников жюри, которые поставили Паулу на вторые места, а Гуллита 13 человек из 26 сделали первым. С серией побед ван Бастена – два «Золотых мяча» подряд, а потом ещё один спустя паузу, всё было проще, Марко играл очень круто. Но Берлускони нравилось, когда в тройке лучших футболистов Европы только люди из «Милана» вроде Райкарда, Гуллита и Барези. Команда была хорошей, а футболисты – настоящие легенды.

Но «Золотой мяч» и тогда был несправедливым по своей сути. Его не могли получить люди не из Европы наподобие Ромарио. Стоило поменять правила в конце 70-х годов, когда расстояния не были такой проблемой, как во времена Пеле. Журналисты из Европы просто не видели бразильца в деле, не выиграл семь «Золотых мячей». Может, и хорошо, что не было такой серии? Победы Роналду и Месси не сделали эти выборы интереснее. Но несправедливо, что Марадона не выиграл великий приз в 1986-м.

Диего через десять лет отдали почетный «Золотой мяч». Поддержали наркомана, у которого дома нашли 500 граммов тяжелых веществ. А за год до этого Берлускони переписал правила награды. Сильвио выбрал нужный момент. Не было явного фаворита. Молодые Дель Пьеро и Литманен были хороши в 1995-м, но уступали по популярности Клинсманну. Юрген стал лучшим игроком сезона в АПЛ , но играл за «Тоттенхэм», поэтому остался без трофеев. А Веа из «Милана» вообще не имел права на приз.

Берлускони подергал за ниточки. В результате бывшего игрока ПСЖ , который в 1995 году забил столько, как Холанд сейчас за два месяца, наградили высшим индивидуальным призом в футболе. Кто теперь докажет, что Берлускони не возил членов жюри на виллу «автобусом с проститутками», который обещал спустя десятилетия игрокам «Монцы»? Но Сильвио оказался злом, которое предложило хорошую идею. Без новых правил ни один бразилец не получил бы «Золотой мяч».

«Золотой мяч» дискредитировали

Хотите, чтобы сделали хорошо? Не поручайте эту работу французам. Многие участники голосования называли результаты несправедливыми. Ещё когда Месси давали приз за призом за коллективные победы «Барселоны» и параллельно с успехами сборной Испании с Хави и Иньестой, многие отмечали, что Лионелю полезно было бы проявить щедрость – банально отдать парочку наград коллегам.

Ривалдо, который опередил в 1999-м году Бекхэма и Шевченко, распилил свой «Золотой мяч» на 60 частей и раздал всем, кого считал причастным к успеху. Говорят, пластинку с памятной персональной надписью получили даже работники «Барселоны» и сборной Бразилии вроде массажистов и прачек. Вот это поступок крутого победителя, который не забывает, что футбол – командный вид.

Кстати, как раз Бекхэм завершил переход от эпохи ярких футбольных хулиганов на поле в эру парней с частными самолетами. Эгоисты без сочувствия к другим гребли «Золотые мячи». У Роналду тоже есть сомнительные победы. Переса обвиняли во влиянии на жюри. Рибери, занявший второе место, рассказывает, что затянули сроки подачи пятерок. Также были нестыковки при подсчетах.

Три человека – Роналду, Месси и Рибери, получили большие доли голосов. «Золотой мяч» португальцу отдали капитаны сборных, которые не смотрели матчи «Баварии», хотя представители прессы были за Франка. Низкий уровень подготовки тех, кто имеет право голоса – большая проблема. Понятно, что когда семья Роналду обвиняла Переса в покупке «Золотого мяча» Модричу, то это были скорее эмоции.

Лука шикарно сыграл в 2018-м. Вот только в 2020-м не было ни одной веской причины отменять вручение награды Левандовскому, кроме политики. Представители испанских грандов не хотели, чтобы выиграл человек из «Баварии». Обвинения главного редактора «France Football» в продажности просто подтверждают давние подозрения. Тут как со знаменитым островом компроматов Эпштейна.

Сначала только подозревали, а потом пошли факты в суде. Бруклинский сутенер втянул в педофилию многих звезд, таская их на свой остров. Там был даже Стивен Хокинг, чья вторая жена моложе физика на 39 лет. Все люди, к сожалению, время от времени не очень умные. Всегда надо допускать, что есть продажные персоны с правом принимать важные решения и раздавать призы.

«Золотой мяч» дискредитировали. Даже хорошо, что Роналду и Месси постарели, борьба оживится. Надеемся, голосования станут качественнее и честнее. Соскучились по временам, когда «Золотой мяч» был светлой путевкой в мир легенд футбола.