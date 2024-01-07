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Организаторов «Золотого мяча» обвинили в продажности. Подстроили победу Месси

вчера, 10:41
«Золотой мяч»

ПСЖ взял на работу главного редактора «France Football».

У Левандовского украли две награды

По информации французского издания «Le Monde», бывший главный редактор «France Football» подстроил победу Месси в опросе на «Золотой мяч 2021». Расследователи уверены, что Паскаля Ферре коррумпировали катарцы. Теперь «Золотой мяч», переждав волну негодования поклонников талантов Холанда от вручения восьмой награды Месси, забрал глава УЕФА Чеферин. Но как было в 2021-м?

Обвинения серьезные. Доподлинно известно, что бывшему главному редактору делали очень дорогие подарки. Президент ПСЖ вручал самые дорогие билеты на рейсы на курорты, где Ферре оплачивали пятизвездочные отели. А в начале прошлого года Паскаля сделали менеджером по коммуникациям ПСЖ. Также доказано давление на свободу слова.

Ферре запрещал публиковать критические статьи о президенте парижского клуба. А затем сделал Аль-Хелаифи ответный подарок – «Золотой мяч» Месси. Лионель набрал 613 голосов, а Левандовски, который в том году побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге, взял 580. Месси уже был игроком ПСЖ. История дурно пахнет. Сам Ферре, разумеется, проголосовал за Левандовского.

На второе место Паскаль поставил Месси, а дальше Бензема. Но у главного редактора организатора опроса есть возможность выйти на коллег из других стран, которых знает десятки лет. Ферре на вид в районе шестидесяти. Левандовски и Месси могли переставить местами за билеты и номера в отелях. Причем голосовавшие мало чем рисковали, ведь им не запрещается принимать личные подарки.

Это ведь не суд присяжных. Например, французы не запрещают членам жюри выбирать безумные пятерки. Футболисты и журналисты нередко включают в свой топ только представителей своей страны. Или тренер голосует за игроков строго своей сборной. Это нечестно, так ван Дейк проиграл Месси на семь баллов. Ферре направлял «Золотой мяч» с 2016-го, возможно, жульничал многократно.

Чаще всего обвиняли Берлускони

В прошлом году колоритный дед Сильвио умер. Со временем его давние друзья обязательно разболтают детали, как именно итальянец, который любил «Золото мяч», покупал журналистов. Берлускони приложился к победе Гуллита в 1987-м. Голландец как раз перешел из ПСВ в «Милан». В то время в жюри было мало людей, подстроить победу было проще. Паулу Футре – форвард «Порту» и «Атлетико», выиграл весной Кубок чемпионов. Португальские «драконы» обыграли «Баварию», настоящая сенсация.

Гуллит был хорош в ПСВ, но Футре уверен, что Берлускони подкупил участников жюри, которые поставили Паулу на вторые места, а Гуллита 13 человек из 26 сделали первым. С серией побед ван Бастена – два «Золотых мяча» подряд, а потом ещё один спустя паузу, всё было проще, Марко играл очень круто. Но Берлускони нравилось, когда в тройке лучших футболистов Европы только люди из «Милана» вроде Райкарда, Гуллита и Барези. Команда была хорошей, а футболисты – настоящие легенды.

Но «Золотой мяч» и тогда был несправедливым по своей сути. Его не могли получить люди не из Европы наподобие Ромарио. Стоило поменять правила в конце 70-х годов, когда расстояния не были такой проблемой, как во времена Пеле. Журналисты из Европы просто не видели бразильца в деле, не выиграл семь «Золотых мячей». Может, и хорошо, что не было такой серии? Победы Роналду и Месси не сделали эти выборы интереснее. Но несправедливо, что Марадона не выиграл великий приз в 1986-м.

Диего через десять лет отдали почетный «Золотой мяч». Поддержали наркомана, у которого дома нашли 500 граммов тяжелых веществ. А за год до этого Берлускони переписал правила награды. Сильвио выбрал нужный момент. Не было явного фаворита. Молодые Дель Пьеро и Литманен были хороши в 1995-м, но уступали по популярности Клинсманну. Юрген стал лучшим игроком сезона в АПЛ, но играл за «Тоттенхэм», поэтому остался без трофеев. А Веа из «Милана» вообще не имел права на приз.

Берлускони подергал за ниточки. В результате бывшего игрока ПСЖ, который в 1995 году забил столько, как Холанд сейчас за два месяца, наградили высшим индивидуальным призом в футболе. Кто теперь докажет, что Берлускони не возил членов жюри на виллу «автобусом с проститутками», который обещал спустя десятилетия игрокам «Монцы»? Но Сильвио оказался злом, которое предложило хорошую идею. Без новых правил ни один бразилец не получил бы «Золотой мяч».

«Золотой мяч» дискредитировали

Хотите, чтобы сделали хорошо? Не поручайте эту работу французам. Многие участники голосования называли результаты несправедливыми. Ещё когда Месси давали приз за призом за коллективные победы «Барселоны» и параллельно с успехами сборной Испании с Хави и Иньестой, многие отмечали, что Лионелю полезно было бы проявить щедрость – банально отдать парочку наград коллегам.

Ривалдо, который опередил в 1999-м году Бекхэма и Шевченко, распилил свой «Золотой мяч» на 60 частей и раздал всем, кого считал причастным к успеху. Говорят, пластинку с памятной персональной надписью получили даже работники «Барселоны» и сборной Бразилии вроде массажистов и прачек. Вот это поступок крутого победителя, который не забывает, что футбол – командный вид.

Кстати, как раз Бекхэм завершил переход от эпохи ярких футбольных хулиганов на поле в эру парней с частными самолетами. Эгоисты без сочувствия к другим гребли «Золотые мячи». У Роналду тоже есть сомнительные победы. Переса обвиняли во влиянии на жюри. Рибери, занявший второе место, рассказывает, что затянули сроки подачи пятерок. Также были нестыковки при подсчетах.

Три человека – Роналду, Месси и Рибери, получили большие доли голосов. «Золотой мяч» португальцу отдали капитаны сборных, которые не смотрели матчи «Баварии», хотя представители прессы были за Франка. Низкий уровень подготовки тех, кто имеет право голоса – большая проблема. Понятно, что когда семья Роналду обвиняла Переса в покупке «Золотого мяча» Модричу, то это были скорее эмоции.

Лука шикарно сыграл в 2018-м. Вот только в 2020-м не было ни одной веской причины отменять вручение награды Левандовскому, кроме политики. Представители испанских грандов не хотели, чтобы выиграл человек из «Баварии». Обвинения главного редактора «France Football» в продажности просто подтверждают давние подозрения. Тут как со знаменитым островом компроматов Эпштейна.

Сначала только подозревали, а потом пошли факты в суде. Бруклинский сутенер втянул в педофилию многих звезд, таская их на свой остров. Там был даже Стивен Хокинг, чья вторая жена моложе физика на 39 лет. Все люди, к сожалению, время от времени не очень умные. Всегда надо допускать, что есть продажные персоны с правом принимать важные решения и раздавать призы.

«Золотой мяч» дискредитировали. Даже хорошо, что Роналду и Месси постарели, борьба оживится. Надеемся, голосования станут качественнее и честнее. Соскучились по временам, когда «Золотой мяч» был светлой путевкой в мир легенд футбола.

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Все комментарии
just futball
just futball ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:45
Там не только Австралия. Там Франция, Голландия, Хорватия.
А другому Морокко, Швейцария
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:37
Роналду переоценен. Обычный пассажир. Выиграл трофеи со сборной как прицеп.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:28
Роналду выиграл ЛЧ с командами, с разными, так и написал, без них он бы не выиграл.
Роналду забил на пяти ЧМ
Герд Мюллер великий нападающий
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:56
По-твоему, вылет из 1/4 провал? Посмотри на предыдущие ЧМ, когда на Роналду делали ставку. Дальше 1/8 не проходили. Сантуш правильно всё сделал, но в конце прогнулся и выпустил его на второй тайм. Нужно было придерживаться своей линии. Возможно, исход был бы другим.

Роналду плакал по одной причине - он понимал, что это конец. ЧМ это самый важный турнир в футболе, который к тому же ему не покорился. Да вообще никак себя не проявил: ни одной медали, не в топе бомбардиров и ассистентов.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:51
Вот ты и попался. Сам запутался в своих убеждениях.

Говоришь, что Месси не выиграл ЧМ, а выиграла команда. Но при этом утверждаешь, что Роналду выиграл 5 ЛЧ в двух клубах, 3 из них подряд. Почему Роналду выиграл ЛЧ, а не команда? Тем более, что Реал доказал, что без Роналду способны выиграть ЛЧ.

Утверждаешь, что ЛЧ самый крутой турнир, а ЧМ дружескотоварищеский турнир? Почему тогда Роналду просто нулевой в этом товарищеском турнире? 0+0 в плей-оффе ЧМ и ни одной медали. По твоей логике, в более легком турнире он должен забивать больше. Например, в АПЛ 22/23 у Роналду 1 гол за полгода, а в СА он забил 14 голов за другие полгода. Тут всё логично. Верблюд-лига дно, поэтому забивать легко. А что на ЧМ против условной "Австралии" он мало забивает?

К твоему сведению, количество голов не делают игрока великим. Герд Мюллер в пример. Забил много, выиграл всё (ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЗМ, ЗБ), но среди величайших нет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 10:33
Да в соцсетях можно что угодно ронять, но не истину прописать.
Чемпион мира команда, а лучший бомбардир ЛЧ один
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 10:31
Эти цифры ничего не значат в сравнении с лучшим бомбардиром плэй-офф ЛЧ, это не Австралия с СА, там Баварии и Атлеты
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Кришка плакал по одной причине. Сантуш не на того (Бруну) поставил и пролетел, как фанера над Парижем с Марокко.
Скалони же, после первого провального матча с СА и кикса Месси, наоборот, правильно сконструировал парадигму внутри коллектива, что ВСЕ они без Месси - ноль (утрировано). Все в эту парадигму поверили ... и Месси (!!!) в том числе. Та же фигня была и у Билардо, когда вокруг Марадоны строилась вся тима.
Поэтому по итогу Кубок Мира 2022 в руках Аргентины..., не без тех, конечно, условностей, о которых я писал раньше..., но тем не менее.

P.S. Месси гениален..., и Криш гениален. Просто на ЧМ у одного был рулевой балбес, а у другого, не взирая на возраст, дальновидный психолог.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 00:55
"П. С. В 2020-м году половину года не было футбола, а вторую половину года он был без зрителей, с полностью изменённой сеткой турниров. Не факт, что Бавария бы взяла ЛЧ, если бы игры плей-офф состояли из двух матчей на стадионах команд соперников. Были все предпосылки эту награду отменить частному (повторю - частному) изданию, учредившему этот приз."

Уважаемый Дмитрий.
Бавария взяла ЛЧ по праву - пустые трибуны 2020 и прочая беллетристика - это всё отговорки для людей далёких от футбола и циников, которые своими домыслами хотят исказить действительность.
С остальным согласен.
Agamaga_
Agamaga_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:30
Как это не трясёт кубком? Мюллер сам сказал, что ему всё равно кто выиграет золотой мяч, зато у него кубок мира!
Все чемпионы мира живут без занозы. Но криша вечно будет преследовать тот факт, что Месси выиграл ЧМ и его фотки облетели весь мир с кубком в руках, а он не смог выиграть. Иньеста сделал свою сборную чемпионом мира забив гол в финале. Он гордо гуляет по Испании, ему все аплодируют, и никто не вспомнит кому он забивал в ЛЧ решающий гол.
Гризманн очень сильно помог выиграть и был лучшим в команде в 2018 году.
Когда Криш хотел в соц сети ушепнуть Рамоса, что тому нужно ещё нолик добавить к 60 млн чтобы его догнать, тот что ответил?) Правильно, Я чемпион мира!!! И этим можно любого уронить.
Agamaga_
Agamaga_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:22
И как же такому крутому игроку не удаётся выиграть ЧМ?
Месси выиграл самый желанный турнир для любого игрока! Он же стал самым полезным игроком в истории ЧМ по гол + пас. Вы из-за этого Роналду все стараетесь принизить успехи Месси на ЧМ, и называть турнир товарищеским 😀
Криш в ЛЧ набил стату на таких клубах как Мальмё, Лудогорец. Но как только попадается крепкий орешек вроде Марокко, так сразу за борт и в слёзы.
Поэтому его и нет в списке самых сильных игроков в истории ЧМ. Вот это показатель! А Месси первый!
Первый по гол + пас в истории футбола!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:06
Вызывает удивление, что в пору доминирования испанского футбола 2008-2010-2012 ни один игрок сборной Испании не получил Золотой мяч.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Дружище, Роналду плакал молодым и амбициозным, он тоже верил в эту сказку про легендарность в случае выигрыша ЧМ, хотя, я уверен, сейчас он совершенно иначе думает, как и я, с высока футбольных годиков.
ЧМ хорош как пиар молодых игроков и дань уважения тем кто в шаге от пенсии, но так чтобы придавить всей мощью ... разве что Германию Мюллера вспомню, но и то в свои самые мощные годы они уступили испанцам.
Мюллер чемпион мира и его я всегда ставлю на одну полку с Роналду и Месси
Кубком ЧМ никто не трясёт, ни Роналдо, ни Мюллер ни Нойер, ни Иньеста, ни Мбаппе ни Гризман
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Что только не придумают фанаты Роналду, чтобы принизить то, в чем Роналду не преуспел и наоборот возвысить там, где преуспел. Одно скажи, почему тогда он плакал после вылета из ЧМ? А сколько раз из ЛЧ вылетал, но не слезинки не пустил. Почему хочет поехать на ЧМ 2026, дружескотоварищеский турнир? Пусть заканчивает международную карьеру, но не делает же. Что-то твои оправдания не совпадают с поступками Роналду.

ЧМ есть и будет главным турниром в футболе. Просто Роналду этот турнир не по зубам.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Роналду выиграл 3 подряд и ещё две с разными командами, забив рекордное количество голов в плэй-оф.
АПЛ сильнейшая лига в мире сейчас и там лучшие тренера, на равне с Анчи и Симеоне.
Любой футболист мечтает о карььере, а это Реал в первую очередь. ЧМ то большая удача, на дружескотоварищеском турнире, где многие видят друг друга впервые в году.
Мбаппе сам себе яму выкопал и его ЧМ, которым вы все трясете не сделал его великим и он НЕ выиграл ЗМ с ним))) шах и мат
portveyn
portveyn ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:28
Плюсую...Четко все раскидал !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ just futball (раскрыть)
вчера в 20:21
всё что угодно, но не ЧМ.
Спроси у Белингема, например
Agamaga_
Agamaga_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:18
Поэтому Месси выиграл ЛЧ - 4 раза, у того же Роналду их 5, а вот кубок мира ни разу.
Клубы АПЛ в ЛЧ получили больше голов именно от Месси.
Обычная бей беги лига АПЛ.
Любой футболист мечтает выиграть кубок мира со своей сборной. Это 1000% факт! И не все мечтают играть за Реал.
Они были посланы многими игроками, в том числе и Мбаппе, перед которым они унижаются вот уже несколько лет 😀
just futball
just futball ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:40
Кто из футболистов не хочеть выигрывать ЧМ?
Если у футболистов были бы выборы между стать Чемпионом мира или играть в Реал Мадриде, в АПЛ, выиграть у Атлетико и Баварии, как думаешь чего бы выбрали большенство из них?
just futball
just futball
вчера в 19:35
Если Месси сумел выиграть золотой мяч и ЧМ купив всех и вся. Значить он заслужил двойне этих наград.
Если больше никто не способен на такое, Значить он действительно гений.
Икарус
Икарус
вчера в 18:57
Это весьма и так очевидно. Пытались сделать его еще более великим, в итоге сделали только хуже, будут помнить не за карьеру 2006- по уход из Барселоны, а за спорные ЗМ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну уж нет, Баварию, Атлетико и Английских грандов обыгрывать в Европе это не от Австралии отскакивать у бедуинов. Мечта футболистов это ЛЧ и место в сильноейшей лиге апл или сильнейшем клубе мира Реал Мадрид
Agamaga_
Agamaga_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:08
Самый титулованный Месси, а не Алвес. Обнови информацию!
ЧМ выиграла Аргентина во главе с капитаном Месси.
Каждый из сборной чемпион мира. Месси - чемпион мира!
Роналду не выигрывал ЧМ, поэтому он не чемпион мира!
Главный турнир в футболе - чемпионат мира! Победа в этом турнире мечта абсолютно любого игрока!

Цирк устроили в Саудовской Аравии, пригласив за космические деньги звёзд футбола, а теперь они 10 раз пожалев готовы убежать, даже заплатив со своего кармана. Бензема, Фирмино, Хендерсон уже готовы сегодня же уехать. Карим даже соц сети удалил.

А Криш пусть и дальше рекламирует за деньги их песочный чемпионат, который не интересует даже местных.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Это вообще к чему тут? ЧМ мира выиграла аргентина по пенальти и с помощью пенальти, вот я правду сказал
Самый титулованный Алвес, он круче
Самый главный турнир в современном футболе это ЛЧ, а ЧМ после цирка в Катаре уже мало ксто будет смотреть
DXTK
DXTK
вчера в 14:27
Я думаю в том что случилось с золотым мячом и неважно он от францфутбола или от фифа, Месси и Роналду в этом не виноваты, а виноваты организаторы, которые устроили гонку между двумя игроками,

Они сами меняют правила походу игры, когда это им выгодно, как на ЗМ 2013 и с победой Роналду, они решают не проводить голосование за 2020 год тем самым кинув Левандовского, они меняют правила вручения награды, раньше давали тебе за целый год, теперь тебе дают за сезон, по этому Бензема смог выиграть ЗМ в 22 году по новым правилам, а Месси получил ЗМ 23 за победу на ЧМ в 22 году из-за чего пострадал Холанд. В 2010 логично ЗМ должен был получать кто то из участников ЧМ, скорей всего Иньеста или Снейдер, в 2012 золотой мяч отдали Месси из-за его количества голов, хотя как сейчас говорят есть для этого золотая бутса.

И просто дают тем кому это выгодно. И правила менялись голосовали на ЗМ от Фифа и ФранцФутбола по разному. Тоже самое было не честно и раньше когда на ЗМ могли претендовать только европейские футболисты, я уверен Пеле и Марадона точно бы забрали по 2-3 ЗМ каждый.
Agamaga_
Agamaga_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:13
Самое главное, что Месси выиграл чемпионат мира!
К тому же он самый титулованный футболист в истории футбола!
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 14:10
Хочу почитать статью о том, что Месси дискредитировал золотую бутсу. Ведь у него их целых 6 штук. Рекорд!
Логика хейтеров - если у Месси чего-то больше, значит украл 😀
История с золотым мячом имеет такой же эффект!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:51, ред.
Я думаю, что Бавария в 2020 году все равно выиграла бы ЛЧ, даже если бы противостояние состояло бы из двух матчей.
Челси мюнхенцы и так выиграли по результатам двух матчей.
Барселона настолько была слаба, что проиграла 8-2, а такую разницу им все равно не отыграть у Баварии.
Лион проиграл 3-0, в ответке даже если Лион выиграет, то не забьёт скорее всего 3 мяча и при этом не пропустив гола.
А вот ПСЖ который выиграл у БД в ответке и унёс ноги от Аталанты вполне возможно не дошёл бы до финала ЛЧ.
Но Бавария закономерно и по футбольному справедливо выиграла ЛЧ.
RedRedTeam
RedRedTeam
вчера в 12:44, ред.
Не поклонник Барсы и Месси, но Месси заслуживает этот приз по сравнению с игроками судьякоманды. Лучше бы поковырялись как "заслужили" ЗМ мудрич и бензема?
А так все это просто хайп чтобы напомнить о еврофутболе, который уходит на дно со своей продажной системой. Еще лет пять точно АПЛ будет лучше и зрелищнее всех остальных футболных лиг вместе взятых. А там посмотрим может если не погрязнуть в коррупции еще стопятсоть тыщ лет будут радовать болельщиков. АПЛ ЛУЧШИЙ.
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:26
Если ты не в курсе, то в 2021 году европейские страны проголосовали за поляка, а Месси выиграл ЗМ благодаря голосам из Америки и Азии. Важную роль сыграла победа Месси на КА. ПСЖ якобы пытался влиять на французов, но не получилось. Ферре проголосовал за поляка. Если бы у ПСЖ было влияние, то у ПСЖ и Мбаппе уже было бы по ЛЧ и ЗМ соответственно.
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