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Пере Гвардиола: «Отвезу Мичела в Мюнхен в случае предложения от „Баварии“»

вчера, 16:51

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола высказался на тему возможного ухода главного тренера команды Мичела в другой клуб.

Мы не хотим, чтобы он ушёл. Но, конечно, он может это сделать, когда захочет. Уверяю вас, если у него будет предложение от «Баварии», я отвезу его на машине в Мюнхен. То, что он сделал в «Жироне», дало нам повод всегда быть благодарными. Он мог бы сделать карьеру, попав в клуб из топ-7 Европы, но решил пройти пусть с нами. Я не знаю, как долго он пробудет у нас, но мы постараемся ему и дальше помогать.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:23
Многое зависит от «голодных» на победы футболистов, нужно учитывать этот факт. В Жироне их много, в Баварии не очень ..
протон
протон ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:53
Выдумаете что-то можно сделать? Взять условные 100 000 к? Конец месяца покажет, буду только рад если ошибался, но такой разнос еще никто не брал.
5y4t8b9bgh4v
5y4t8b9bgh4v
вчера в 20:51
Деньги решают всё, и даже тренер имеет свою цену.
5egvemfdx9mz
5egvemfdx9mz
вчера в 19:47
Конечно с Мичелом им повезло, теперь должны хранить его и оберегать
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:33
Долго же придется ему на машине ехать. На самолете от Штутгарта до Барселоны 1:40 прямым рейсом.
ridiculous
ridiculous ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:44
извините что вмешиваюсь, наверно потому что по опыту знает что в этой группе нет второго игрока такого уровня. Хотя за 26 дней все может случиться. Например этот игрок, который выиграл 93000, выиграет еще 40000, и выйдет в финал КП с очень уверенным преимуществом.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:42
У вас в группе Гаврилова тоже много клонов, я пять насчитал, может больше. Возможно стрельните ещё время есть.
Удачи.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:37
- Давай подвезу на машине
- Да какая машина, на самолёт опаздываю в Мюнхен )
Байкал-38
Байкал-38 ответ xhmfex7857k6 (раскрыть)
вчера в 17:33
Вот только всё это напоминает созвучное, но с другим смыслом.
Вещий
Вещий ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:24
Добра!

А с какого перепугу Вы группу "Гаврилова похоронили ??? .... впереди еще 26 дней... и все может случиться....:)))
xhmfex7857k6
xhmfex7857k6 ответ 2asbpm267brs (раскрыть)
вчера в 17:18
Кстати, неплохая идея создать 1000 Нуклонов. Как-то поэтично будет:
Клоны — нуКЛОНЫ.

Собрались в КП Нуклоны,
И топили группы клоны)))
drug01
drug01
вчера в 16:59
Если захочет сам тогда не удержите!!!
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