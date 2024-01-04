Пере Гвардиола: «Отвезу Мичела в Мюнхен в случае предложения от „Баварии“»

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола высказался на тему возможного ухода главного тренера команды в другой клуб.

Мы не хотим, чтобы он ушёл. Но, конечно, он может это сделать, когда захочет. Уверяю вас, если у него будет предложение от «Баварии», я отвезу его на машине в Мюнхен. То, что он сделал в «Жироне», дало нам повод всегда быть благодарными. Он мог бы сделать карьеру, попав в клуб из топ-7 Европы, но решил пройти пусть с нами. Я не знаю, как долго он пробудет у нас, но мы постараемся ему и дальше помогать.