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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе скучает по возможности играть с Месси

вчера, 13:36

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал об игре с форвардом Лионелем Месси, который выступает сейчас за «Интер Майами».

Француз и аргентинец вместе играли за «Пари Сен-Жермен».

Я всё ещё скучаю по возможности играть с Месси. Ты идёшь с ним в атаку с уверенностью, что получишь мяч. Это здорово для такого нападающего, как я, который любит использовать пространство. Это была роскошь, которую может дать тебе почти только он. Игра с Месси была особенной.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:18
Конечно скучает) Месси за 1.5 сезона в ПСЖ(по сыгранным минутам) отдал 20 ассистов на Мбаппе. А что дал жадный черепашка для Месси?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:07
Скучаешь?! Так дуй к нему в МЛС
протон
протон
вчера в 14:06
    Neuron0001
    Neuron0001
    вчера в 14:02
    Уважаемая администрация, прошу не закрыть этот скрин, поскольку я не намерен никого обидеть. Я просто хочу ответить на клевету в мой адрес и показать истину, которую некоторые искажают не знаю почему.

    Как я и обещал. ДСА, ДАША Д, КЭТиК — три вариации точных счетов. Можете проследить эти три аккаунта, завтра и послезавтра, они поставят на один и тот же матч и будет такая же картина — три вариации точных счетов.

    Там еще есть игрок который поставил 5 вариантов точных счетов но не попал. А я вчера с одного попытка предсказал счет 4:3, с одного аккаунта. Скрин чуть ниже. Так что это и есть истина.

    В архиве могут посмотреть те игроки, которые поставили на этот матч. Спросите их, они подтвердят этот скрин. Я поставил на ничью и угадал.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 13:46
    Удивительно что Месси успел за полтора сезона отдать ему ассисты почти столько, сколько Суаресу и Неймару.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:41
    С Месси в атаке мяч получишь, но есть нюанс...не золотой...
    Гость
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