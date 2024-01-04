Мбаппе скучает по возможности играть с Месси

Нападающий ПСЖ рассказал об игре с форвардом , который выступает сейчас за «Интер Майами».

Француз и аргентинец вместе играли за «Пари Сен-Жермен».

Я всё ещё скучаю по возможности играть с Месси. Ты идёшь с ним в атаку с уверенностью, что получишь мяч. Это здорово для такого нападающего, как я, который любит использовать пространство. Это была роскошь, которую может дать тебе почти только он. Игра с Месси была особенной.