Мбаппе скучает по возможности играть с Месси

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал об игре с форвардом Лионелем Месси, который выступает сейчас за «Интер Майами».
Француз и аргентинец вместе играли за «Пари Сен-Жермен».
Я всё ещё скучаю по возможности играть с Месси. Ты идёшь с ним в атаку с уверенностью, что получишь мяч. Это здорово для такого нападающего, как я, который любит использовать пространство. Это была роскошь, которую может дать тебе почти только он. Игра с Месси была особенной.
Как я и обещал. ДСА, ДАША Д, КЭТиК — три вариации точных счетов. Можете проследить эти три аккаунта, завтра и послезавтра, они поставят на один и тот же матч и будет такая же картина — три вариации точных счетов.
Там еще есть игрок который поставил 5 вариантов точных счетов но не попал. А я вчера с одного попытка предсказал счет 4:3, с одного аккаунта. Скрин чуть ниже. Так что это и есть истина.
В архиве могут посмотреть те игроки, которые поставили на этот матч. Спросите их, они подтвердят этот скрин. Я поставил на ничью и угадал.
Как я и обещал. ДСА, ДАША Д, КЭТиК — три вариации точных счетов. Можете проследить эти три аккаунта, завтра и послезавтра, они поставят на один и тот же матч и будет такая же картина — три вариации точных счетов.
Там еще есть игрок который поставил 5 вариантов точных счетов но не попал. А я вчера с одного попытка предсказал счет 4:3, с одного аккаунта. Скрин чуть ниже. Так что это и есть истина.
В архиве могут посмотреть те игроки, которые поставили на этот матч. Спросите их, они подтвердят этот скрин. Я поставил на ничью и угадал.