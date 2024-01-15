«Крылья Советов» — главный претендент на трансфер Адама Траоре

Секу Траоре, агент полузащитника «Халла» Адама Траоре, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются клубы РПЛ.
Сейчас Траоре больше интересуются «Крылья Советов», но интерес со стороны других клубов тоже есть. Также у нас есть официальное предложение от «Лас‑Пальмаса». Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента.
Предпочитают они переехать в скрепы только потому, что никто больше денег за эту посредственность и бесполезность не предлагает. Наверняка Лас-Пальмас, после просмотра его выступлений за Халл, официально предложили обоим Траоре по коробке бананов за игру.
Предпочитают они переехать в скрепы только потому, что никто больше денег за эту посредственность и бесполезность не предлагает. Наверняка Лас-Пальмас, после просмотра его выступлений за Халл, официально предложили обоим Траоре по коробке бананов за игру.