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«Крылья Советов» — главный претендент на трансфер Адама Траоре

вчера, 12:06

Секу Траоре, агент полузащитника «Халла» Адама Траоре, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются клубы РПЛ.

Сейчас Траоре больше интересуются «Крылья Советов», но интерес со стороны других клубов тоже есть. Также у нас есть официальное предложение от «Лас‑Пальмаса». Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 20:25
Неплохо для КС
lotsman
lotsman
вчера в 14:18
Обыкновенная рекламная раскрутка игрока, который, по большому счёту, уже никому не нужен. Агент уже предлагал своего клиента клубам РПЛ. В частности упоминались ЦСКА, Спартак, Динамо, Крылья. Возможно в Крыльях как то отреагировали поэтому агент говорит о их приоритете. Для солидности агент намекнул на предложение от Лас‑Пальмаса, от которого они якобы отказались.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:59
Полностью согласен!!!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:57
Спасибо, Павел!!! Теперь, понятно!
Я никогда не был- ни фанатом Атлетико, ни горячим сторонником футбола Симеоне, но при этом- всегда Уважал Симеоне как тренера. Но, Вы знаете, Павел- я против однодневок и выскочек в футболе. И в советском футболе, я не понимал чемпионства- Зари, Арарата ил Минска. Вот и сейчас, не принимаю, временные успехи Наполи или Жироны...

Спасибо, Павел- ещё раз!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:55
Я думаю, не надо путать руководство КС и Осинькина. Осинькин работает в госклубе, который управляется госчиновниками.

Как он управляется, можно было видеть после недавней продажи Салтыкова стоимостью по ТМ 300 миллионов за 30 миллионов в "Локомотив". Вы думаете, Осинькин был рад, что клуб по сути просто подарил ценный актив и нужного ему игрока клубу РЖД? Но чудес не бывает, раз такая расхитетельная сделка состоялась, значит, руководство в свой карман положило хороший откат.

Так же и с Траоре будет, руководство договорится с агентом о хорошем откате, допустим, и купит его, а Осинькина поставят перед фактом. Он только тренер.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:50
У "Атлетико" достаточно старый состав, к сожалению, импульс, который клуб получил в десятых годах, кажется, закончился, сейчас у клуба нет таких активов, в том числе и молодых игроков.

Большим провалом стало подписание Жоау Феликса, на которого было потрачено 126 миллионов (к слову, на Джуда 103), а сейчас в 24 года он стоит 40 на ТМ.

Возможно, им не хватило своего Переса, я считаю, и зарплата Симеоне в 40 миллионов в год (когда Пеп в МС получал 20, а он был второй самый высокооплачиваемый) тоже тяжелым бременем легла на клуб. В общем, всё пришло к тому, что нападение у них уже 30+, в защите играет вынужденно Витцель, в общем, руководству не удалось капитализировать успехи, и клуб явно находится на спаде.

В такой же фазе сейчас "Боруссия" Дортмунд, в которой в кои-то веки даже нет толком молодых талантов, зато количество ветеранов на контрактах зашкаливает, и самое дорогое приобретение последних лет Аллер так же сидит на лавке.

Поэтому ничего удивительного, что у них есть определённые проблемы.
112910415
112910415
вчера в 13:43
умеренная цена привлекает, похоже
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:13, ред.
Значит я ошибся, плохо осведомлен. Дело в том, Павел, что я настолько доверяю Осинькину, что любое его прибретение считаю правильным и нужным. Но в данном случае я не владею информацией, поэтому, всецело доверяю Вам. Впрочем, как и всегда.

Павел, еще такой вопрос к Вам, на отвлеченную тему. Через пару дней состоится матч за Суперкубок Реал-Атлетико. При всей моей, безграничной симпатии и Уважении к Реалу, но я не понимаю, что происходит с футболом Симеоне. Я помню его, как очень грамотного специалиста, углубленного, прежде всего в плане обороны, и как мудрого стратега. А сейчас, его команда, в двух играх получает 9 мячей!!! Но, если с Реалом, это, както объяснить еще можно, то, 4 гола от Жироны- это просто нонсенс...

Спасибо.
drug01
drug01
вчера в 13:02
В Крыльях он будет очень востребован, ждём с нетерпением
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:01
Ничего любопытного нет, Виктор, достаточно открыть его страницу в трансфермаркт и увидеть, что его стоимость максимальной была в 20 лет, а с тех пор, за исключением нескольких подъемов и спадов, линейно падает и сейчас, вроде в момент, когда у игрока должен быть пик карьеры, она минимальная.

Логичный вывод, что агент пытается сбагрить ненужного никому сбитого лётчика в любой чемпионат.
galem72
galem72
вчера в 12:52
"...но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок..."

Предпочитают они переехать в скрепы только потому, что никто больше денег за эту посредственность и бесполезность не предлагает. Наверняка Лас-Пальмас, после просмотра его выступлений за Халл, официально предложили обоим Траоре по коробке бананов за игру.
mqxzmamgtp8s
mqxzmamgtp8s
вчера в 12:21
Думаю, что агент уже все просчитал прежде чем делать такие заявления.
ОПС
ОПС
вчера в 12:13, ред.
Что-то как-то все непонятно. Сами предлагают, причем многим клубам и не за очень большие деньги. Лас-Пальмас вот предложение сделал. То, что здесь у агента есть игроки, так они и в других странах могут быть. В общем, вопрос.
Capral
Capral
вчера в 12:11
Я думаю, Осинькин найдет ему место на поле. Любопытно будет на него глянуть...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:09
Правильно мыслит... добро пожаловать в Самару!
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