«Крылья Советов» — главный претендент на трансфер Адама Траоре

Секу Траоре, агент полузащитника «Халла» , прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются клубы РПЛ .

Сейчас Траоре больше интересуются «Крылья Советов», но интерес со стороны других клубов тоже есть. Также у нас есть официальное предложение от «Лас‑Пальмаса». Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента.