Малийский хавбек «Халл Сити» Траоре предложен клубам РПЛ

28-летний центральный хавбек «Халл Сити» Адама Траоре был предложен «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов». Агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.
Переход может состояться только летом, когда у футболиста истечет контракт с «Халлом». Траоре не хочет оставаться в Чемпионшипе и желает сменить команду. Также на игрока претендуют испанский «Лас-Пальмас» и итальянский «Удинезе».
- Странно... Локо, Краснодара и Зенита в этом списке нет. Они что, не смогут выплачивать такую зарплату, или это какая-то суперакция для создания конкуренции в борьбе за 1 место? (хотя Локо оно и так ни каким боком не светит..) Во, блин, озадачили. Теперь спать не буду - буду решать этот ребус!
- Странно... Локо, Краснодара и Зенита в этом списке нет. Они что, не смогут выплачивать такую зарплату, или это какая-то суперакция для создания конкуренции в борьбе за 1 место? (хотя Локо оно и так ни каким боком не светит..) Во, блин, озадачили. Теперь спать не буду - буду решать этот ребус!
наши не должны участвовать в таком бесчинстве )
наши не должны участвовать в таком бесчинстве )