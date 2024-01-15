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Малийский хавбек «Халл Сити» Траоре предложен клубам РПЛ

вчера, 10:14

28-летний центральный хавбек «Халл Сити» Адама Траоре был предложен «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов». Агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

Переход может состояться только летом, когда у футболиста истечет контракт с «Халлом». Траоре не хочет оставаться в Чемпионшипе и желает сменить команду. Также на игрока претендуют испанский «Лас-Пальмас» и итальянский «Удинезе».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ FRZZ (раскрыть)
сегодня в 14:18
- Да мне вообще-то по фиг, кто такой Траоре. Я говорил про клубы РПЛ. Одним - предлагают игрока, других - просто "бортанули". С чего бы такая дискриминация?
FRZZ
FRZZ ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 10:40
Это другой Траоре. Тот играет кажется в Фулхэме.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:40
28-летний центральный хавбек «Халл Сити» Адама Траоре был предложен «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов». Агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

- Странно... Локо, Краснодара и Зенита в этом списке нет. Они что, не смогут выплачивать такую зарплату, или это какая-то суперакция для создания конкуренции в борьбе за 1 место? (хотя Локо оно и так ни каким боком не светит..) Во, блин, озадачили. Теперь спать не буду - буду решать этот ребус!
xjtfm5cm4r4y
xjtfm5cm4r4y
вчера в 14:43
Слишком много просит, надо умерить аппетиты и просить в рублях.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:00
Как говорится: "Возьми Боже, что нам негоже".
6uzpgk484br2
6uzpgk484br2
вчера в 13:04
Предлагают что самим не потребно
galem72
galem72
вчера в 12:40
Абсолютно бесполезный игрок! Давно уже не выполняет свои функции на траве. Когда-то в начале своего взлёта в Монако что-то показывал, а теперь стал типичным сдувшимся статистом.
112910415
112910415
вчера в 12:18
агент родственника продаёт !
наши не должны участвовать в таком бесчинстве )
lotsman
lotsman
вчера в 12:16
Объявлена распродажа предпенсионного товара. Налетай, пока не перехватили.
a-league
a-league
вчера в 11:53
Экстренно сливают к нам весь неликвид
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:38
Интересно кто вытащит счастливый билет по Траоре...)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:23
Староват он уже ,давайте кого помоложе !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:16
Может кто из РПЛ рискнет купить.
Гость
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