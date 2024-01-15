Малийский хавбек «Халл Сити» Траоре предложен клубам РПЛ

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вчера, 10:14

28-летний центральный хавбек «Халл Сити» был предложен «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов». Агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

Переход может состояться только летом, когда у футболиста истечет контракт с «Халлом». Траоре не хочет оставаться в Чемпионшипе и желает сменить команду. Также на игрока претендуют испанский «Лас-Пальмас» и итальянский «Удинезе».