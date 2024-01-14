Спортдир «Оренбурга»: «Подписание легионеров зависит от ухода Лукаса Веры»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о возможных новых приобретениях клуба в зимнее трансферное окно, а также о ситуации с переходом нападающего «Коло-Коло» .

Томпсон решил все свои вопросы и собирается к выезду на сборы «Оренбурга». Пока футболист находится в Чили, как только он прибудет на наши сборы, то мы это объявим официально.

Помимо чилийца возможен приезд ещё нескольких новых игроков. Российские футболисты нынче заняты, поэтому это могут быть легионеры. Их подписание будет зависеть от ухода Лукаса Веры. Может, аргентинец покинет нашу команду уже этой зимой.