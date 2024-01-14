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Спортдир «Оренбурга»: «Подписание легионеров зависит от ухода Лукаса Веры»

вчера, 17:46

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможных новых приобретениях клуба в зимнее трансферное окно, а также о ситуации с переходом нападающего «Коло-Коло» Жорди Томпсона.

Томпсон решил все свои вопросы и собирается к выезду на сборы «Оренбурга». Пока футболист находится в Чили, как только он прибудет на наши сборы, то мы это объявим официально.

Помимо чилийца возможен приезд ещё нескольких новых игроков. Российские футболисты нынче заняты, поэтому это могут быть легионеры. Их подписание будет зависеть от ухода Лукаса Веры. Может, аргентинец покинет нашу команду уже этой зимой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:20
как бы не прохлопать важные события ...
без усиления тяжко будет
vj9uazfux43h
vj9uazfux43h
вчера в 17:56
Непонятная ситуация с этим Лукасом ... то он уходит, то остается... то снова на выход.
cp2f7h2njq2p
cp2f7h2njq2p
вчера в 17:48
По любому лучше усилиться за ранее а не ждать у моря погоды...
Гость
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