Сборная Бразилии выиграла награду The Best за честную игру.

Сборная Бразилии стала обладателем приза ФИФА за честную игру.
Национальную команду отметили за решительную борьбу с расизмом. В товарищеском матче с Гвинеей в июне 2023-го (4:1) «Селесао» впервые в истории сыграли в чёрной форме в знак солидарности с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям во время выступления за клуб.
Также футболисты Бразилии и Гвинеи выстроились за баннером с антирасистской надписью и встали на колени перед началом игры.
Премия фэйр-плей ФИФА вручается игроку, тренеру, команде, официальному лицу матча, отдельному болельщику или группе болельщиков в знак признания образцового честного поведения как на поле, так и за его пределами.
Если за, что то борются кому то значит это надо.
Помните с чего началось "Black Lives Matter" (Жизни чёрных имеют значение)?
Многие скажут с убийства афроамериканца Джорджа Флойда, но эта была просто причина, что бы это всё начать, там эта штука планировалась администрацией Байдена и всё было организованно заранее.
Примечательно, что соосновательница движения «Жизни черных важны» (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс приобрела роскошную недвижимость с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса.
Дело в том, что дом, приобретенный Хан-Каллорс, расположен в районе, в котором, согласно результатам последней переписи населения, проживает 88% белых и всего лишь 1,8% афроамериканцев. Этот район считается одним из самых престижных в Городе Ангелов.
Нормально так борются, что решают, что жить лучше с белыми, а не с чёрными.
И вообще вся эта истерика кому то выгодна, ну или попробуйте это опровергнув, рассказав, что жизни белых людей, арабов, азиатов не важны.
Почему к примеру европейцы не падают в ноги к тем же индусам, ведь они пострадали не меньше чем африканцы.
Всё это показуха, ради определённых людей и идей.
Так, что получается это не совсем честная игра, а проявление расизма по отношению к другим нациям и расам.
Если за, что то борются кому то значит это надо.
Помните с чего началось "Black Lives Matter" (Жизни чёрных имеют значение)?
Многие скажут с убийства афроамериканца Джорджа Флойда, но эта была просто причина, что бы это всё начать, там эта штука планировалась администрацией Байдена и всё было организованно заранее.
Примечательно, что соосновательница движения «Жизни черных важны» (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс приобрела роскошную недвижимость с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса.
Дело в том, что дом, приобретенный Хан-Каллорс, расположен в районе, в котором, согласно результатам последней переписи населения, проживает 88% белых и всего лишь 1,8% афроамериканцев. Этот район считается одним из самых престижных в Городе Ангелов.
Нормально так борются, что решают, что жить лучше с белыми, а не с чёрными.
И вообще вся эта истерика кому то выгодна, ну или попробуйте это опровергнув, рассказав, что жизни белых людей, арабов, азиатов не важны.
Почему к примеру европейцы не падают в ноги к тем же индусам, ведь они пострадали не меньше чем африканцы.
Всё это показуха, ради определённых людей и идей.
Так, что получается это не совсем честная игра, а проявление расизма по отношению к другим нациям и расам.