Сборная Бразилии выиграла награду The Best за честную игру.

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вчера, 08:58

Сборная Бразилии стала обладателем приза ФИФА за честную игру.

Национальную команду отметили за решительную борьбу с расизмом. В товарищеском матче с Гвинеей в июне 2023-го (4:1) «Селесао» впервые в истории сыграли в чёрной форме в знак солидарности с нападающим «Реала» , который подвергся расистским оскорблениям во время выступления за клуб.

Также футболисты Бразилии и Гвинеи выстроились за баннером с антирасистской надписью и встали на колени перед началом игры.