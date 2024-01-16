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Сборная Бразилии выиграла награду The Best за честную игру

вчера, 08:58
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб ГвинеяГвинеяМатч завершен

Сборная Бразилии стала обладателем приза ФИФА за честную игру.

Национальную команду отметили за решительную борьбу с расизмом. В товарищеском матче с Гвинеей в июне 2023-го (4:1) «Селесао» впервые в истории сыграли в чёрной форме в знак солидарности с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям во время выступления за клуб.

Также футболисты Бразилии и Гвинеи выстроились за баннером с антирасистской надписью и встали на колени перед началом игры.

Премия фэйр-плей ФИФА вручается игроку, тренеру, команде, официальному лицу матча, отдельному болельщику или группе болельщиков в знак признания образцового честного поведения как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:49
Бред какой-то
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:02
Сборная Бразилии выиграла награду The Best за честную игру.

Пока не прочитал статью, был уверен, что за то, что безвольно отдали Кубок Америки Аргентине и лично Месси.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:44
Борьба с расизмом напоминает деятельность "гринпис".
Если за, что то борются кому то значит это надо.
Помните с чего началось "Black Lives Matter" (Жизни чёрных имеют значение)?
Многие скажут с убийства афроамериканца Джорджа Флойда, но эта была просто причина, что бы это всё начать, там эта штука планировалась администрацией Байдена и всё было организованно заранее.
Примечательно, что соосновательница движения «Жизни черных важны» (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс приобрела роскошную недвижимость с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса.
Дело в том, что дом, приобретенный Хан-Каллорс, расположен в районе, в котором, согласно результатам последней переписи населения, проживает 88% белых и всего лишь 1,8% афроамериканцев. Этот район считается одним из самых престижных в Городе Ангелов.
Нормально так борются, что решают, что жить лучше с белыми, а не с чёрными.

И вообще вся эта истерика кому то выгодна, ну или попробуйте это опровергнув, рассказав, что жизни белых людей, арабов, азиатов не важны.
Почему к примеру европейцы не падают в ноги к тем же индусам, ведь они пострадали не меньше чем африканцы.
Всё это показуха, ради определённых людей и идей.
Так, что получается это не совсем честная игра, а проявление расизма по отношению к другим нациям и расам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Ну , что ж -"The Best" так "The Best"...)))
112910415
112910415
вчера в 11:13
" образцово честное поведение на поле и за его пределами "...
что-то сильно изменилось в этом мире !
69ddhe93ehn4
69ddhe93ehn4
вчера в 10:57
Лучше бы не на поле кривлялись, а у себя порядок в федерации навели, а то так можно и без официальных матчей остаться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 10:46
Это вообще ржака, в Бразилии одна грязь, непонятно, кто там тренер, идут бои за президентское кресло, а уже венцом было побоище с Аргентиной, и при всём этом они получают награду просто потому, что ФИФА искало, перед кем бы встать на колени, ну и решили, что надо перед главным провокатором сейчас в мире)
drug01
drug01
вчера в 10:14
Вот если бы они выступили с инициативой футбол вне политики тогда тогда все сказали спасибо!!!
shur
shur
вчера в 09:51
...ну вот и Бразилия хоть в чём то Чемпион...!!! Неймар на дискотеку
укатил, а Алвесу не положено......!!!
ОПС
ОПС
вчера в 09:46
Честная игра должна быть на поле, а не где то в каких то кабинетах и непонятно в чьих умах. Абсолютно непонятный приз. И здесь политика и толетарность залезли в спорт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:40
Встали на колени- честно играли?
Следующий приз возьмёт команда в радужной форме. Гомиков с лесбиянками тоже обижать нельзя...
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:23
Когда болельщиков Аргентины дубинками били, но награду получили. А самое смешное, что Винисиус сам всех провоцирует, а ответную реакцию называет расизмом.
lotsman
lotsman
вчера в 09:17
Непонятный приз. Причём здесь честная игра?
112910415
112910415
вчера в 09:15
сложности перевода !
" честная игра " точно ни при чем !
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