Роналду позагорал с Джорджиной. Изидор слетал в Париж, а тренер «Спартака» отправился в круиз. Самое интересное из соцсетей

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вчера, 09:01

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А дочери легенды «Реала» исполнился 21 год.

На этом наш выпуск завершен. Всем хорошей недели, друзья! Ловите позитив от бывшего нападающего «Интера» .