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Роналду позагорал с Джорджиной. Изидор слетал в Париж, а тренер «Спартака» отправился в круиз. Самое интересное из соцсетей

вчера, 09:01
Роналду
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:52
...Мост явно что то пыхнул в парилке...!!!
shur
shur ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:50
    shur
    shur ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 14:47
    ...и женщина у него реальная, ждём подколок от злопыхателей..!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:58
    Криштиану в большом порядке
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:50
    да здравствует здоровый отдых
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 07:42
    А я ведь почти застал время, когда Вьери играл
    Agamaga_
    Agamaga_
    вчера в 23:18
    Мичел Сальгадо всегда был похож на женщину, ничего не изменилось 😀
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:00
    Чепуху кержакова можно было и не добавлять.
    y3a2v4csfbum
    y3a2v4csfbum
    вчера в 15:12
    У Саньки Глагола тапки размеров на пять больше - ну это чтобы точно в них с первого раза попасть
    7hyt3y42ksfk
    7hyt3y42ksfk
    вчера в 15:10
    А Дзюбан опять др-чил
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 13:57
    Слюнки подобрали и продолжили дальше листать новости) Расходимся))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:53
    Фото из Парижа в зачёте!
    Башенка изнутри впечатляет.
    Сергей19
    Сергей19
    вчера в 09:53
    Какие они молодцы! Отдыхать тоже нужно.
    протон
    протон
    вчера в 09:51
    Роналду в 38 лет в нереальной форме. Профессионалище!
    Гость
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