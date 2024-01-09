Роналду позагорал с Джорджиной. Изидор слетал в Париж, а тренер «Спартака» отправился в круиз. Самое интересное из соцсетей

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Атлетико» Альваро Мората прогулялся по городу со своей девушкой.
Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич отдохнул в Дубае.
Там же позагорал и легендарный Криштиану Роналду вместе со своей невестой Джорджиной.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков — самый модный на районе.
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой сходил в баню.
Голкипер «Урала» Илья Помазун посетил Гонконг.
Тренер «Спартака» Артём Ребров отправился в круиз.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков понежился на солнце.
Форвард «Зенита» Вильсон Изидор слетал в Париж.
Милота дня. Хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг с сыном.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, который может вернуться в свой бывший клуб, сходил в дельфинарий.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отпраздновал день рождения сына.
А дочери легенды «Реала» Мичела Сальгадо исполнился 21 год.
На этом наш выпуск завершен. Всем хорошей недели, друзья! Ловите позитив от бывшего нападающего «Интера» Кристиана Вьери.
Башенка изнутри впечатляет.
Башенка изнутри впечатляет.