Таунсенд рассказал, почему слегка изменил фамилию на футболке

Полузащитник «Лутона» рассказал, почему на его игровой футболке теперь значится, что он Таунсенд-старший.

Все очень просто: мой сын — Эндрос Таунсенд-младший. Я сменил свое имя на Эндроса Таунсенда-старшего, когда он родился.

Я был несколько лет вне игры, так что было вполне естественно, что я вернулся и отдал должное своему сыну, а также сменил фамилию, чтобы соответствовать своему новому статусу. Надеюсь, когда-нибудь, когда мой мальчик будет играть в Премьер-Лиге, бегая по флангам, на его футболке будет красоваться Таунсенд-младший, и все станет ясно.