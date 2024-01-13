Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Таунсенд рассказал, почему слегка изменил фамилию на футболке

вчера, 11:48

Полузащитник «Лутона» Эндрос Таунсенд рассказал, почему на его игровой футболке теперь значится, что он Таунсенд-старший.

Все очень просто: мой сын — Эндрос Таунсенд-младший. Я сменил свое имя на Эндроса Таунсенда-старшего, когда он родился.

Я был несколько лет вне игры, так что было вполне естественно, что я вернулся и отдал должное своему сыну, а также сменил фамилию, чтобы соответствовать своему новому статусу. Надеюсь, когда-нибудь, когда мой мальчик будет играть в Премьер-Лиге, бегая по флангам, на его футболке будет красоваться Таунсенд-младший, и все станет ясно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Джесси Лингард уволил всех своих агентов
Вчера, 14:31
В Саудовской Аравии уменьшат траты на звёзд и займутся своими талантами
12 января
Мамаев заявил, что не устраивал дебош в аэропорту
10 января
Два Лэмпарда и три Мальдини. Известные футбольные династии
10 январяСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии1
Роналду позагорал с Джорджиной. Изидор слетал в Париж, а тренер «Спартака» отправился в круиз. Самое интересное из соцсетей
09 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии14
Задолжал 17,2 миллиона евро и спал в ванне Ибрагимовича. Один из безумнейших футболистов в истории
08 январяВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:38
С фантазией в семье туго)))
nz75umwcew4d
nz75umwcew4d
вчера в 12:49
Ну что криминального ничего не сделал, тем более все разложил по полочкам.
112910415
112910415
вчера в 12:17
ну, непобедимая логика )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 