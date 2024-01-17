«Торпедо» объявило о назначении нового президента клуба

В «Торпедо» объявили о назначении Александра Волнушкина новым президентом клуба. В заявлении совета директоров говорится:
В связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора, совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2023 года.
Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.
«Торпедо» после 20 матчей занимает 8-е место в Первой лиге.
Ждём возвращения легендарного клуба "Торпедо" в РПЛ!
Ждём возвращения легендарного клуба "Торпедо" в РПЛ!
"Александр Волнушкин с 2021 года является Депутатом Московской областной Думы VII созыва."
Это как у нас Дюков в свободное от главной работы гендиректором "Газпромнефти" и побочной работы десятком директоров в других компаниях управляет РФС, так и Волнушкин будет в свободное от заседаний время управлять "Торпедо"?)
А что, свободного не могли найти, на подработку взяли президента?)
"Александр Волнушкин с 2021 года является Депутатом Московской областной Думы VII созыва."
Это как у нас Дюков в свободное от главной работы гендиректором "Газпромнефти" и побочной работы десятком директоров в других компаниях управляет РФС, так и Волнушкин будет в свободное от заседаний время управлять "Торпедо"?)
А что, свободного не могли найти, на подработку взяли президента?)