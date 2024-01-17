«Торпедо» объявило о назначении нового президента клуба

В «Торпедо» объявили о назначении новым президентом клуба. В заявлении совета директоров говорится:

В связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора, совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2023 года.

Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.