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Мостового пригласили на стажировку в «Мурас Юнайтед»

вчера, 23:21

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из чемпионата Кыргызстана Андрей Канчельскис готов предоставить экс-игроку сборной России Александру Мостовому возможность пройти стажировку на базе его команды.

Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем!

Другой вопрос — согласится ли он на это. Поживем-увидим, может в Киргизии у Саши все срастется.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 12:16
Мура и Мостовой-полная мура!
112910415
112910415
сегодня в 08:54
не, вариант с Киргизией его не вдохновит !
adekvat
adekvat
сегодня в 07:01
Точно, это его команда.
3ybzbjcp8e4k
3ybzbjcp8e4k
сегодня в 06:46
Когда Мостовой услышал, что приглашает МЮ, то сразу согласился. Но когда ему расшифровали аббревиатуру, то сразу же отказался.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:42
А что, звучит очень даже красиво и почётно: "Царь получил предложение из МЮ"
И в мемуарах потом можно будет также написать. Кто там потом будет разбираться
Кыргызтан это или АПЛ?)) Мостовому нужно непременно соглашаться.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:38
Просто перепутали с Манчестер Юнайтед.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Просто решил подколоть Мостового. В наше время без юмора плоховато. А так, хоть улыбнуться можно.
7j5sz8g24wd5
7j5sz8g24wd5
сегодня в 05:32
Мост обидеться за такое предложение
Capral
Capral
сегодня в 00:16
Глупость невероятная.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:13
Мура юнайтед)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:47
Почти как в песне - "Вот и встретились два одиночества...")))
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