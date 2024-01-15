Мостового пригласили на стажировку в «Мурас Юнайтед»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из чемпионата Кыргызстана Андрей Канчельскис готов предоставить экс-игроку сборной России Александру Мостовому возможность пройти стажировку на базе его команды.
Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Киргизию поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем!
Другой вопрос — согласится ли он на это. Поживем-увидим, может в Киргизии у Саши все срастется.
И в мемуарах потом можно будет также написать. Кто там потом будет разбираться
Кыргызтан это или АПЛ?)) Мостовому нужно непременно соглашаться.
И в мемуарах потом можно будет также написать. Кто там потом будет разбираться
Кыргызтан это или АПЛ?)) Мостовому нужно непременно соглашаться.