Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Тихонов объяснил, почему не возьмёт на стажировку Аршавина и Мостового

вчера, 11:19

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что не возьмёт на стажировку бывших футболистов Андрея Аршавина и Александра Мостового, так как не думает, что они услышат что-то новое от него.

Экс-игроки проходят обучение на тренера в Академии РФС. В число заданий входит прохождение стажировки в клубе.

Я не думаю, что Андрей Аршавин или Александр Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением.

Это должны преподавать люди, которые умеют и знают больше, чем мы. Я считаю, что не нужно лезть туда, куда не нужно, каждый занимается своим делом. Если бы обратились? Когда я работал в «Крыльях Советов» и в «Енисее», к нам приходили некоторые тренеры, смотрели, как проходят тренировки, как мы общались с футболистами. Так что это нормально, когда ты находишься на сборах, а люди из других команд подходят и смотрят, вопросов нет. Это одна вещь, сам показ тренировочного процесса, но ни в коем случае, как в виде лекции или конференции.

Тихонов также отметил:

У меня была пауза в тренерской карьере в два года. Пауза — это хорошо, иногда ты просто переосмысливаешь некоторые вещи. Тем более я работал на телевидении, смотрел много матчей Премьер-Лиги, разбирали всё. Пауза только в том, что не было работы, а так, я всегда был в футболе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Торпедо» объявило о назначении нового президента клуба
Сегодня, 10:11
Мостового пригласили на стажировку в «Мурас Юнайтед»
15 января
Джесси Лингард уволил всех своих агентов
13 января
Генеральный директор «Енисея» хотел бы видеть в клубе Александра Мостового
12 января
Официально«Спартак» объявил имя нового руководителя селекционного департамента клуба
11 января Фото
Каррера отреагировал на назначение Тихонова на пост наставника «Енисея»
10 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20
Ну и правильно
Мостовой может запросто заплагиатить всё Андрюхины наработки и как пойдёт потом всех крушить в качестве тренера...не остановишь...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:29, ред.
И на поле был человее и вне поля...Удачи тебе Андрей . Я думаю многим теперь будет интересен Енисей , как по игре , так и по результатам
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:30
Абсолютно согласен с одним тезисом Тихонова, а именно: ничему новому он Аршавина и Мостового научить не сможет. Следовательно, надобность в стажировке пропадает. Официально строить вместе с ними команду - другое дело. Но речь об этом не идёт.
Capral
Capral
вчера в 14:19
Очень грамотное и достойное интервью. Всегда знал, что Тихонов- скромный, порядочный человек. Ну, а, какой он был футболист, и говорить не надо- все, всё видели!!! Удачи ему- в тренерской карьере!!!
hn72zbdp4z8e
hn72zbdp4z8e
вчера в 14:08
Как это не взять с собой целого царя???? ... неправильно это...:))))
112910415
112910415
вчера в 13:44
Андрей умный мужик, и воспитан хорошо !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Не захотел Андрюха - "На троих"...)
drug01
drug01
вчера в 12:23
Тихонов человек тренер со своим подходом к тренировкам и игре
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:20
Андрюха грамотный паренёк, всё правильно сказал. Удачи тебе.
Интерес
Интерес
вчера в 12:18
КАк то раз взял их на стажировку Фергюсон,так они его к третьей минуте поучать начали...
ОПС
ОПС
вчера в 12:09
Постарался быть как можно деликатнее. Да и зачем они ему нужны в команде? Стажировать, значит что то объяснять. А кому? Они наверняка считают себя крутыми профи. Особенно Мостовой.
g5x33w7vzmqd
g5x33w7vzmqd
вчера в 11:47
У Тихонова есть своя команда, зачем ему подсказчики
a-league
a-league
вчера в 11:24, ред.
В коэффициентах просто печаль печальная. Драйв пропадает.
Напомнило борьбу с бедностью путём физического уничтожения бедняков ...
z92bnxhqkp4z
z92bnxhqkp4z
вчера в 11:23
А просто потрындеть .... в баньку сходить, пивасика попить...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 