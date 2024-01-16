Тихонов объяснил, почему не возьмёт на стажировку Аршавина и Мостового

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что не возьмёт на стажировку бывших футболистов Андрея Аршавина и Александра Мостового, так как не думает, что они услышат что-то новое от него.
Экс-игроки проходят обучение на тренера в Академии РФС. В число заданий входит прохождение стажировки в клубе.
Я не думаю, что Андрей Аршавин или Александр Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением.
Это должны преподавать люди, которые умеют и знают больше, чем мы. Я считаю, что не нужно лезть туда, куда не нужно, каждый занимается своим делом. Если бы обратились? Когда я работал в «Крыльях Советов» и в «Енисее», к нам приходили некоторые тренеры, смотрели, как проходят тренировки, как мы общались с футболистами. Так что это нормально, когда ты находишься на сборах, а люди из других команд подходят и смотрят, вопросов нет. Это одна вещь, сам показ тренировочного процесса, но ни в коем случае, как в виде лекции или конференции.
Тихонов также отметил:
У меня была пауза в тренерской карьере в два года. Пауза — это хорошо, иногда ты просто переосмысливаешь некоторые вещи. Тем более я работал на телевидении, смотрел много матчей Премьер-Лиги, разбирали всё. Пауза только в том, что не было работы, а так, я всегда был в футболе.