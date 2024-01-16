Тихонов объяснил, почему не возьмёт на стажировку Аршавина и Мостового

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вчера, 11:19

Главный тренер красноярского «Енисея» сообщил, что не возьмёт на стажировку бывших футболистов и , так как не думает, что они услышат что-то новое от него.

Экс-игроки проходят обучение на тренера в Академии РФС . В число заданий входит прохождение стажировки в клубе.

Я не думаю, что Андрей Аршавин или Александр Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением. Это должны преподавать люди, которые умеют и знают больше, чем мы. Я считаю, что не нужно лезть туда, куда не нужно, каждый занимается своим делом. Если бы обратились? Когда я работал в «Крыльях Советов» и в «Енисее», к нам приходили некоторые тренеры, смотрели, как проходят тренировки, как мы общались с футболистами. Так что это нормально, когда ты находишься на сборах, а люди из других команд подходят и смотрят, вопросов нет. Это одна вещь, сам показ тренировочного процесса, но ни в коем случае, как в виде лекции или конференции.

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