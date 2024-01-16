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Агент Медины оценил слухи о возможном переходе игрока в «Васку да Гама»

вчера, 17:42

Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, оценил вероятность перехода футболиста в «Васку да Гама».

Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васку да Гама».

В 13 матчах текущего сезона РПЛ игрок забил 2 гола.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:17
срочно прибавлять и забивать за Спартак !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:22
Согласен пока бледненько он выглядет в Спартаке. В чем причина...???? Может концовку отыграет как он это умеет...
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:10
Возможно ошибаюсь, но пока создаётся такое впечатление, что за ЦСКА Медина лучше играл, чем сейчас за Спартак. А возможно здесь вина тренера (Абаскаля),
который не может полностью раскрыть потенциал этого игрока.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:02
Нет никаких шансов, игрок остается в Спартаке. Пусть играет там.
Гость
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