Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, оценил вероятность перехода футболиста в «Васку да Гама».
Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васку да Гама».
В 13 матчах текущего сезона РПЛ игрок забил 2 гола.
Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, оценил вероятность перехода футболиста в «Васку да Гама».
Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васку да Гама».
В 13 матчах текущего сезона РПЛ игрок забил 2 гола.
который не может полностью раскрыть потенциал этого игрока.
который не может полностью раскрыть потенциал этого игрока.