МЮ заинтересовался полями для гольфа с целью строительства новой базы

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность строительства новой тренировочной базы.
По информации источника, в МЮ обратили внимание на поля для гольфа в качестве потенциального места для возведения объекта. Официальные лица «Юнайтед» опасаются ограниченности пространства на месте текущей базы манкунианцев, поэтому сосредоточились на полях в районе Южного Манчестера, а также провели предварительные переговоры с одним гольф-клубом.
Все варианты находятся в стадии обсуждения, но в МЮ считают, что переезд из Каррингтона, где они базируются с 1999 года, может оказаться наилучшим.
будет, сэкономим, ребят новых, по лучше купим, жизнь наладится!!!
будет, сэкономим, ребят новых, по лучше купим, жизнь наладится!!!