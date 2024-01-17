МЮ заинтересовался полями для гольфа с целью строительства новой базы

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вчера, 13:19

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность строительства новой тренировочной базы.

По информации источника, в МЮ обратили внимание на поля для гольфа в качестве потенциального места для возведения объекта. Официальные лица «Юнайтед» опасаются ограниченности пространства на месте текущей базы манкунианцев, поэтому сосредоточились на полях в районе Южного Манчестера, а также провели предварительные переговоры с одним гольф-клубом.