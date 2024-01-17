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МЮ заинтересовался полями для гольфа с целью строительства новой базы

вчера, 13:19

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность строительства новой тренировочной базы.

По информации источника, в МЮ обратили внимание на поля для гольфа в качестве потенциального места для возведения объекта. Официальные лица «Юнайтед» опасаются ограниченности пространства на месте текущей базы манкунианцев, поэтому сосредоточились на полях в районе Южного Манчестера, а также провели предварительные переговоры с одним гольф-клубом.

Все варианты находятся в стадии обсуждения, но в МЮ считают, что переезд из Каррингтона, где они базируются с 1999 года, может оказаться наилучшим.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 14:06
....а может Тен Хагу вид спорта поменять и строить ничего не надо
будет, сэкономим, ребят новых, по лучше купим, жизнь наладится!!!
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2dfv2rhff5w3
вчера в 13:34
Наверное руководству и хозяевам МЮ ситуации виднее где нужно строить.
shlomo
shlomo
вчера в 13:24
Интересный вариант... но думаю что для МЮ это выльется в большую копеечку.
Гость
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