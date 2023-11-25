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Федун: «Построить крышу на стадионе „Спартака“ возможно. Это вопрос денег»

25 ноября 2023, 14:35

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун оценил новости о возможном строительстве крыши на стадионе «красно-белых».

Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Но «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе нельзя — будут стоять башенные краны, которые должны как раз укладывать эту крышу.

Нужна ли крыша стадиону «Спартака»? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В своё время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходили по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 ноября в 22:20
Почтальон Печкин: - "Это почему я раньше злой был?! Потому что у меня велосипеда не было."

Леонид Федун : Это почему мы редко чемпионим?! Потому что у арены крыши не было."
lotsman
lotsman
25 ноября в 20:46, ред.
Если смотреть игру Балтика - Спартак, в данный момент, то однозначно скажешь - КРЫША НУЖНА!!!)
Сегодня в Питере, во время игры с Сочи, было -8 за бортом и +15 внутри стадиона. Вот что значит крыша.)
Listoff
Listoff
25 ноября в 18:29
Зачем крыша на стадионе, где играет уверенный середняк.
Сп62
Сп62
25 ноября в 16:34
Чтобы что-то построить, нодо что-то (кого-то) продать.
ДАША Д
ДАША Д
25 ноября в 16:30
Конечно с крышей лучше, особенно в дождь.
112910415
112910415
25 ноября в 15:52
сразу, сразу надо строить с крышей !
ABir
ABir
25 ноября в 15:19
Крышу надо было строить или сразу, или теперь уже при реконструкции стадиона
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 ноября в 15:16
+ добавленная стоимость)...кому надо...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
25 ноября в 15:15
Как принцип капитализма:
Товар-деньги-товар-деньги.
Futurista
Futurista
25 ноября в 14:58
Построить крышу - вопрос денег....деньги - вопрос "крышы"...
Гость
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