Федун: «Построить крышу на стадионе „Спартака“ возможно. Это вопрос денег»

Экс-президент «Спартака» оценил новости о возможном строительстве крыши на стадионе «красно-белых».

Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Но «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе нельзя — будут стоять башенные краны, которые должны как раз укладывать эту крышу.

Нужна ли крыша стадиону «Спартака»? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В своё время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходили по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег.