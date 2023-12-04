Черданцев: «Почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»

Комментатор в соцсетях оценил готовность инфраструктуры РПЛ к проведению матчей в зимний период.

Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на « РЖД арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить.

Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза, что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей — бесценна. Но проект не поддержали.

Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены особенно в Москве без крыши? Один единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, это конечно уму непостижимо.