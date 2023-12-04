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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Черданцев: «Почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши?»

сегодня, 19:34

Комментатор Георгий Черданцев в соцсетях оценил готовность инфраструктуры РПЛ к проведению матчей в зимний период.

Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить.

Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза, что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей — бесценна. Но проект не поддержали.

Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены особенно в Москве без крыши? Один единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, это конечно уму непостижимо.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:18
Всё логично - кому вопрос про крыши поднимать? Правильно. "Чердаку"!)
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:13
Крыши ушли на крышу арен!
Гость
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