В «Факеле» провели ремонт повреждённых участков поля

Пресс-служба «Факела» сообщила о подготовке газона к матчу 18-го тура РПЛ против «Динамо». Игра состоится 10 декабря в 14:00 по московскому времени.
Наши агрономы провели ямочный ремонт повреждённых участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки.
Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой.
Очень самобытный и хороший клуб, успехов вам
Очень самобытный и хороший клуб, успехов вам