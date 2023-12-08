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В «Факеле» провели ремонт повреждённых участков поля

сегодня, 16:14
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо10.12.2023 в 14:00 Не начался

Пресс-служба «Факела» сообщила о подготовке газона к матчу 18-го тура РПЛ против «Динамо». Игра состоится 10 декабря в 14:00 по московскому времени.

Наши агрономы провели ямочный ремонт повреждённых участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки.

Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой.

В «Факеле» провели ремонт повреждённых участков поля В «Факеле» провели ремонт повреждённых участков поля В «Факеле» провели ремонт повреждённых участков поля

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:54
Там не ямочный ремонт нужно делать, а полностью новый газон стелить .
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:24
все должно быть на высшем уровне
kazakoff
kazakoff
сегодня в 16:24
Молодцы Воронеж, стараются
Очень самобытный и хороший клуб, успехов вам
Гость
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