Ялтинский «Рубин» построит тренировочную базу

«Рубин» из Ялты намерен начать строительство тренировочной базы. Об этом сообщил президент клуба Кирилл Шапошников.

Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Республики Крым прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в ФНЛ — Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до Российской премьер-лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

Строительство нового стадиона? У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает.