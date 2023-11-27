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Ялтинский «Рубин» построит тренировочную базу

сегодня, 14:24

«Рубин» из Ялты намерен начать строительство тренировочной базы. Об этом сообщил президент клуба Кирилл Шапошников.

Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Республики Крым прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в ФНЛ — Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до Российской премьер-лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

Строительство нового стадиона? У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает.

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Рубин Ял
Источник: tass.ru
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drug01
drug01
сегодня в 14:32
Дела хорошие это только очень радует
Гость
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