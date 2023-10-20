Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктура

В 2024 году Минспорта начнёт работу над восстановлением «Донбасс-Арены»

вчера, 10:26

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о планах по восстановлению «Донбасс-Арены».

В связи с тем, что есть определённые условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [«Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтёр» займёт полноправное место среди достойных команд России.

Напомним, до 2014 года «Донбасс-Арена» была домашним стадионом украинского «Шахтёра». Сейчас клуб базируется во Львове. Позднее в ДНР был создан новый «Шахтёр», который теперь является хозяином «Донбасс-Арены».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Спортивный комплекс «Спартака» в Сокольниках реконструируют
18 октября
Матчи ЧМ-2030 примут 18 стадионов
05 октября
В «Спартаке» рассказали о планах улучшения и строительства инфраструктуры
18 сентября
В «Рубине» анонсировали реконструкцию клубной базы
08 сентября
Новый стадион «Торпедо» будет готов к концу 2025 года
23 августа
В нынешнем году разработают документацию по капремонту «Донбасс-Арены»
14 июня
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 