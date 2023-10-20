В 2024 году Минспорта начнёт работу над восстановлением «Донбасс-Арены»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о планах по восстановлению «Донбасс-Арены».

В связи с тем, что есть определённые условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [«Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтёр» займёт полноправное место среди достойных команд России.