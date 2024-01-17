Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Клубы РПЛ интересуются нападающим второй венгерской лиги

вчера, 13:21

Несколько клубов нижней части таблицы РПЛ проявляют интерес к нападающему «Дьёра» Мамади Диарре.

В текущем сезоне 23-летний малиец провёл 18 матчей во второй венгерской лиге и в Кубке Венгрии, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У Щенникова были предложения от команд из РПЛ
Сегодня, 20:11
Агент игрока «Сан-Паулу» подтвердил, что его клиент перейдёт в «Зенит»
Сегодня, 19:16
«Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно
Сегодня, 14:28
Виллиан Роша: «Не хочу уходить из ЦСКА»
Сегодня, 13:41
Агент Мантуана рассказал о будущем своего клиента
Сегодня, 12:26
Денис Давыдов готов играть за «Спартак-2»
Сегодня, 11:17
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:27
вторая венгерская ...
результативность не блестящая ...

не его ли агент является источником информации ? )
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:37
Это называется, - Деградация российского футбола ⚽️ !!!(
5m4a8pqg3cn5
5m4a8pqg3cn5
вчера в 13:33
Хорошие и качественные напы во второй лиге не играют...
v4gyg47pndy2
v4gyg47pndy2
вчера в 13:23
Зачем он им.... нижних он не усилит. Пусть ищут в других местах напов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 