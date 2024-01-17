Клубы РПЛ интересуются нападающим второй венгерской лиги

Несколько клубов нижней части таблицы РПЛ проявляют интерес к нападающему «Дьёра» Мамади Диарре.
В текущем сезоне 23-летний малиец провёл 18 матчей во второй венгерской лиге и в Кубке Венгрии, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Несколько клубов нижней части таблицы РПЛ проявляют интерес к нападающему «Дьёра» Мамади Диарре.
В текущем сезоне 23-летний малиец провёл 18 матчей во второй венгерской лиге и в Кубке Венгрии, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
результативность не блестящая ...
не его ли агент является источником информации ? )
результативность не блестящая ...
не его ли агент является источником информации ? )