Круговой — первый за 27 лет игрок, который перешёл в ЦСКА после «Зенита»

Сегодня ЦСКА объявил о трансфере защитника «Зенита» Данила Кругового.
Таким образом, Круговой стал первым с 1997 года перешёл в стан «армейцев» сразу после питерского клуба.
В последний раз подобное было 27 лет назад, когда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.
Ведь когда Зенит подписывал не связанного с ЦСКА контрактом игрока, не воспитанника ЦСКА, а лишь игрока, который когда то играл в московском клубе и которого отказался покупать ЦСКА у бразильского Интера, вы оскорбляли питерский клуб.
Или это нечто иное?
Ведь когда Зенит подписывал не связанного с ЦСКА контрактом игрока, не воспитанника ЦСКА, а лишь игрока, который когда то играл в московском клубе и которого отказался покупать ЦСКА у бразильского Интера, вы оскорбляли питерский клуб.
Или это нечто иное?