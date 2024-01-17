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Круговой — первый за 27 лет игрок, который перешёл в ЦСКА после «Зенита»

вчера, 18:44

Сегодня ЦСКА объявил о трансфере защитника «Зенита» Данила Кругового.

Таким образом, Круговой стал первым с 1997 года перешёл в стан «армейцев» сразу после питерского клуба.

В последний раз подобное было 27 лет назад, когда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:42
ничего страшного, впрочем, не произошло
Байкал-38.
Байкал-38. ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 03:07
Прежде чем писать комментарий вы полностью прочитали мой или после первой прочитанной строчки стали писать ответ?
Там конкретно к этому пользователю был задан вопрос по причине его высказывании.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:19
ЦСКА отомстил за Фернандеса...🤗
s3za2zxee9tr
s3za2zxee9tr
вчера в 20:50
Ну вот.... уже попал в историю. Посмотрим как заиграет за коняшек.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:41
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:17
    Это абсолютно разные ситуации. Я знаю вам интересно обвинить ЦСКА в чем то. Ни зенит ни ЦСКА не виноваты в этих трансферах. Единственная разница это марио побежал за деньгами а круговой за игровой практикой
    isamsn
    isamsn ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Фернандес ни когда то, а 10 лет играл за клуб, достиг в нём успехов и вырос до игрока сборной. На человеческое отношение со стороны клуба ответил жлобской неблагодарностью. Но это его проблемы и к Зениту нет никаких претензий. А в чём подлость ЦСКА подписавшего игрока у которого официально заканчивается контракт с клубом в котором ему надоело полировать скамейку и пожелавшему получить больше игрового времени в армейском клубе. Здесь интересы игрока и клуба совпали. Нет никаких проблем для болезненого восприятия ситуации.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:09
    Я никогда не писал оскорбительных постов по поводу перехода Марио в Зенит.
    Был Супер Марио, стал просто Марио, это моё. и только.
    В наступающим Крещением, Будь здрав.
    .
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:58
    Всё нормально, а 27 лет занимались какой-то фигнёй в виде глупого соглашения не наступать друг другу на ноги.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:11
    А как думаете руководство ЦСКА не подло поступила подписав воспитанника Зенита, да ещё до истечении контракта?
    Ведь когда Зенит подписывал не связанного с ЦСКА контрактом игрока, не воспитанника ЦСКА, а лишь игрока, который когда то играл в московском клубе и которого отказался покупать ЦСКА у бразильского Интера, вы оскорбляли питерский клуб.
    Или это нечто иное?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:01
    Долго Данила сидел на лавке в Зените, теперь пусть играет в ЦСКА, игровая практика обеспечена, у команды короткая скамейка.))). Удачных игр.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:58
    Так и запишем "после Зенита в ЦСКА".
    Интереснее кому больше обиднее, ЦСКА, Зениту или самому Круговому после слова "после"?
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:56, ред.
    С точки зрения зарплаты на лавке после Зенита хоть потоп (ЦСКА)...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:48
    Лучше и правильней писать "из Зенита".....

    "После Зенита" звучит как прям после эпидемии или катаклизма какого то....))
    drug01
    drug01
    вчера в 18:47
    Когда нибудь это всё равно произошло! Удачи тебе в ЦСКА
    Гость
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