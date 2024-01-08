Умер Франц Беккенбауэр

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вчера, 19:39

На 79-м году жизни умер легендарный немецкий защитник, обладатель «Золотого мяча» 1972 и 1976 года .

Бывший игрок сборной Германии считается одним из лучших футболистов XX века на позиции защитника.

Беккенбауэр в качестве игрока выигрывал чемпионат мира в 1974 году, Евро в 1972-м. Был серебряным призёром ЧМ -1966, чемпионата Европы-1976, а также выигрывал бронзовые медали ЧМ в 1970 году.

С «Баварией» 4 раза был чемпионом ФРГ (1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74), столько же раз выигрывал Кубок ФРГ (1965/66, 1966/67, 1968/69, 1970/71), трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов (1973/74, 1974/75, 1975/76). По разу выигрывал Кубок обладателей кубков (1966/67) и Межконтинентальный кубок (1976). Кроме того, на его счету 3 чемпионства в США с клубом «Нью-Йорк Космос» (1977, 1978, 1980) и одно — с «Гамбургом» в ФРГ (1981/82).