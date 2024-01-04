Умер экс-наставник «Балтики» Леонид Ткаченко, выводивший клуб в высшую лигу

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вчера, 13:45

В возрасте 70 лет умер российский тренер .

Под руководством специалиста «Балтика» в 1995 году впервые в своей истории вышла в высший дивизион российского футбола. Сезон-1996 команда с наставником заняла 7-е место в высшей лиге, что по-прежнему является лучшим результатом в истории клуба.

Ткаченко является рекордсменом по количеству матчей среди всех тренеров калининградской команды. В прошлом сезоне он вошёл в штаб Сергея Игнашевича и помог коллективу вернуться в элиту российского футбола.