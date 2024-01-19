Скалони: «Месси будет выступать столько, сколько посчитает нужным»

Главный тренер сборной Аргентины высказался о карьере нападающего клуба «Интер Майами» .

Лео будет выступать столько, сколько посчитает нужным. Полагаю, он продолжит играть, особенно потому, что игра приносит ему удовольствие.

Ему следует продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет нелегко, когда мы больше не увидим его на поле.