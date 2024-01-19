Скалони: «Месси будет выступать столько, сколько посчитает нужным»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о карьере нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.
Лео будет выступать столько, сколько посчитает нужным. Полагаю, он продолжит играть, особенно потому, что игра приносит ему удовольствие.
Ему следует продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет нелегко, когда мы больше не увидим его на поле.
Кто как не Месси на такое способен. Аргентинцу в этом плане проще, чем Криштиану, в отличие от португальца, он умеет играть из глубины и приносить немалую пользу этим. Для своего футбола Криштиану нужна выносливость, сила и скорость, которые все падают с возрастом. А Лео попроще, он и поодарённее, и физически может не так затрачиваться.
Тут скорее помешать может не сам фактор возраста как таковой и сопутствующие с ним проблемы. Просто трудно находить себе мотивацию, когда ты выиграл всё, что можно было и достиг всего на свете. Если Лео захочет просто играть в футбол, как молодёжь говорит на расслабоне, не особо напрягаясь, но при этом радуя и себя, и всех поклонников футбола, то пусть играет до любого возраста.
Кто как не Месси на такое способен. Аргентинцу в этом плане проще, чем Криштиану, в отличие от португальца, он умеет играть из глубины и приносить немалую пользу этим. Для своего футбола Криштиану нужна выносливость, сила и скорость, которые все падают с возрастом. А Лео попроще, он и поодарённее, и физически может не так затрачиваться.
Тут скорее помешать может не сам фактор возраста как таковой и сопутствующие с ним проблемы. Просто трудно находить себе мотивацию, когда ты выиграл всё, что можно было и достиг всего на свете. Если Лео захочет просто играть в футбол, как молодёжь говорит на расслабоне, не особо напрягаясь, но при этом радуя и себя, и всех поклонников футбола, то пусть играет до любого возраста.
Что значит - "будет играть столько, сколько посчитает нужным" ?! Единолично Месси может решать в своей семье, будучи её главой. А за футбольную Федерацию Аргентины должен решать Скалони.
Что значит - "будет играть столько, сколько посчитает нужным" ?! Единолично Месси может решать в своей семье, будучи её главой. А за футбольную Федерацию Аргентины должен решать Скалони.