Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныСША. МЛС 2024

Скалони: «Месси будет выступать столько, сколько посчитает нужным»

вчера, 14:41

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о карьере нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.

Лео будет выступать столько, сколько посчитает нужным. Полагаю, он продолжит играть, особенно потому, что игра приносит ему удовольствие.

Ему следует продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет нелегко, когда мы больше не увидим его на поле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жирков высказался о своём будущем в качестве тренера
Вчера, 12:56
Иско хочет сыграть на чемпионате Европы
18 января
ОфициальноУмер трёхкратный победитель Кубка Испании в составе «Атлетико» Хорхе Гриффа
16 января
Самый титулованный тренер Израиля умер в возрасте 79 лет
15 января
Агент Щенникова высказался о карьерных перспективах игрока
13 января
Феллаини: «Держу в уме мысль о завершении карьеры»
13 января
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 17:01
Корова так не сможет лизнуть, как это сделал Скалони. Стремно смотреть, как тренер стелится перед игроком…
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:10
Если не ошибаюсь, на фото, первый слева- Юрий Газзаев- племянник Валерия. Но точно сказать не могу. Бубнова- сразу можно узнать.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:52
Какая умная Скалоня!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Посмотрел, Спасибо!!!
    Есть, что всмпомнить... Впечатляет. В ДИНАМО, в 70-х, играл ЦЗ А.Бубнов- известный эксперт. Великолепный защитник!!! Так вот, его кумиром был Кайзер Франц. Больше того, Бубнов, даже номер себе взял "5", как у Беккенбауэра.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Спасибо, Дружище!!!
    К сведению принял!!! И тебя- с Крещением!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:09
    ...на Ютюбе название канала Bundesliga, а видео ролик называется "Goodbye, Franz Beckenbauer!"...Удачи! И с Крещением Старина!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:45
    ну, теперь-то единственной загадкой является лишь то, кто возьмет серебро на следующем ЧМ.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:44
    "Лионель хвалит Лионеля"....
    Кто то ожидал что Скалони скажет: "Буду вызывать игроков только из топ-чемпионатов и заменять ветеранов молодыми талантами"...????
    Наверняка дорожит рабочим местом...и сказал то что сказал...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:36
    Это чисто личное дело футболиста . Другие факторы могут тоже присутствовать
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:25
    А я, так и не посмотрел.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:13, ред.
    Ух..., как ты много написал. Лайк за труды и речевые обороты. Однако давай по порядку:

    1. " К тому же Месси своей блестящей карьерой заслужил единоличное принятие решений по поводу выступления в команде."

    Заслужил ?))) А ребёнок-вундеркинд и паинька своими блестящими способностями и воспитанием, в отличии от своих братьев и сестёр, тоже заслуживает принимать единоличные решения за Папу, касающиеся своего Статуса среди детей ?!

    2. "Скалони имел в виду, что Месси мудрый человек и сам разберётся, когда надо заканчивать карьеру."

    ))) Юрий. Если бы Месси был Мудрым человеком, то он ещё (!!!) в 2014-м Кубок Мира бы взял - с Икарди на пару..., причём без каких-либо кривотолков !! Но увы..., победила Германия. В 2018-м та же хрень..., никакой мудрости, - одни понты и эго. Поэтому по итогу Лео довольствуется лишь одиозным турниром в Катаре.

    3. "Могу представить такую сюрреалистическую картину: Скалони подходит к Месси, отводит его в сторонку и спрашивает: " Слушай, братец - кролик, ты уже не тянешь в сборной, форму подрастерял, физика не та, по полю ковыляешь, как старая кляча; скорость, как у российского автомобиля, не пора ли тебе заканчивать и приезжать на сборы ." Кто-нибудь из нас может поверить в это ?"

    Включи своё богатое воображение. Всё намного проще делается. Тренер благодарит Гения, желает ему всех благ и ... молча не включает его в заявку Сборной. На Сегодня, по игре Месси, это решение, естественно не к месту, но когда придёт время, - самый что ни на есть живой и взрослый вариант.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Скалони имел в виду, что Месси мудрый человек и сам разберётся, когда надо заканчивать карьеру. Если Лионель почувствует, что не тянет по тем или иным причинам и не может приносить пользу сборной, то сам скажет об этом. Согласитесь, что это правильно. К тому же Месси своей блестящей карьерой заслужил единоличное принятие решений по поводу выступления в команде.
    Могу представить такую сюрреалистическую картину: Скалони подходит к Месси, отводит его в сторонку и спрашивает: " Слушай, братец - кролик, ты уже не тянешь в сборной, форму подрастерял, физика не та, по полю ковыляешь, как старая кляча; скорость, как у российского автомобиля, не пора ли тебе заканчивать и приезжать на сборы ." Кто-нибудь из нас может поверить в это ?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Трогательно. Цепляет даже через монитор.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:03
    К сожалению, не имею возможности посмотреть.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:02
    ...там парни из "Баварии" в цетре круга,перед игрой и минута памяти
    Великому игроку, другу Л.И.Яшина посвящается, трогательно...!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Исключительно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:58
    У меня не окрывается. Пишут, в моём регионе- недозволено.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:57
    ...а давайте Кайзера помянем!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:57
    Спасибо, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будем стараться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Я понял, Макс.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:55
    ...ржите на здоровье, это по русски и без ошибок!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Соккер: «Месси будет выступать столько, сколько посчитает нужным,
    а значит и писать будем столько, сколько посчитаем необходимым"..!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:54, ред.
    Оказывается, наш Маэстро- не одинок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, оно- настоящее КИНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:49
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Я о Месси.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:41
    Макс, Дружище, прошу учесть, Маэстро- у нас ОДИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 18:41
    Модеры, прошу пардона.
    Нечаянно нажал на жалобу в адрес Лобстердама!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:39
    Я больше скажу. Ну ладно, фанаты Месси ждали, пока он выиграет ЧМ. Это достойно. Ну, выиграл, что еще надо? Всё уже есть- все ЗМ, номинации, звания, регалии, титулы и тп!!! Кому нужна любительская лига- этот полный отстой?! Я не сомневался, что после ЧМ- он завяжет с футболом, займется политикой, наверняка, будет баллотироваться на должность и тд, и тп.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:30
    ...а Я говорил , если бы не последние золото, сдуру,по пьянке, по великой случайности, по недразумению, по испугу, по "звёздам",
    всего этого ажиотажа вокруг карлухи не было и близко, ходит там себе пешком и ходи дальше...!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     