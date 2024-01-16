Умер трёхкратный победитель Кубка Испании в составе «Атлетико» Хорхе Гриффа

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вчера, 10:28

В возрасте 88 лет умер бывший защитник «Атлетико» Хорхе Гриффа.

Он провёл за мадридскую команду 291 официальный матч (1959/60-1968/69). Аргентинец более 40 лет удерживал рекорд иностранца по количеству матчей, сыгранных за клуб, пока в 2011 году Луис Амаранто Переа не превзошёл этот показатель.

С «Атлетико» Гриффа три раза выигрывал Кубок Испании (1959/60, 1960/61, 1964/65), побеждал в чемпионате страны (1965/66) и Кубке обладателей кубков (1961/62). Также он взял «золото» Кубка Америки в составе сборной Аргентины в 1959 году.