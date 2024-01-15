Самый титулованный тренер Израиля умер в возрасте 79 лет

1705316165

вчера, 13:56

Бывший главный тренер сборной Израиля умер в возрасте 79 лет.

Этот наставник является самым титулованным специалистом в истории чемпионатов страны. Каштан рекордные шесть раз приводил команды к победе в чемпионате Израиля. Также он шесть раз выигрывал Кубок Израиля и трижды — Кубок израильской лиги. В качестве игрока он стал чемпионом страны в сезоне-1962/63 в составе «Хапоэля» (Петах-Тиква).

Каштан тренировал «Хапоэль» (Кфар-Сава) «Хапоэль» (Кирьят-Оно) «Хапоэль» (Лод), «Хапоэль» (Рамат-Ган), «Хапоэль» (Хайфа), «Хапоэль» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Бейтар», «Маккаби» (Хайфа), «Маккаби» (Петах-Тиква), «Маккаби» (Тель-Авив), «Бней Иегуду», а с 2006 по 2010 год возглавлял сборную Израиля.