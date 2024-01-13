Феллаини: «Держу в уме мысль о завершении карьеры»

Экс-игрок «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини сообщил, что думает о завершении карьеры. Ранее он покинул «Шаньдун Лунен». Футболист вернулся в Бельгию.
Я думаю об этом, есть предложения отовсюду. В Бельгии и за рубежом.
Собираюсь подумать об этом, но держу в уме и мысль о завершении карьеры. Мне нужно время.
Наслаждаюсь общением с семьей и друзьями, а позже приму решение.
Над Феллаини часто смеялись. Не он себя в МЮ продал. Пару раз забил важные мячи, выигрывал воздух, борьбу навязывал, Гёндузи за косички дёргал.
Над Феллаини часто смеялись. Не он себя в МЮ продал. Пару раз забил важные мячи, выигрывал воздух, борьбу навязывал, Гёндузи за косички дёргал.