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Феллаини: «Держу в уме мысль о завершении карьеры»

вчера, 11:38

Экс-игрок «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини сообщил, что думает о завершении карьеры. Ранее он покинул «Шаньдун Лунен». Футболист вернулся в Бельгию.

Я думаю об этом, есть предложения отовсюду. В Бельгии и за рубежом.

Собираюсь подумать об этом, но держу в уме и мысль о завершении карьеры. Мне нужно время.

Наслаждаюсь общением с семьей и друзьями, а позже приму решение.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 15:20
Возможно стоит завершить карьеру на родине.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:43
Если бы не Мойес, этот тафгай никогда бы не оказался в МЮ! Смотреть на него было тошно!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:31
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:18
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:07
А не хочешь играть вместе с Роналду, он был бы рад?
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