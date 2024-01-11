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РФС хочет провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией»

вчера, 20:47

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация планирует провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».

В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч «Алания» — «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков.

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Спартак М  Алания
Источник: tass.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 16:38
Да на чёрта он нужен?Занимаются идиотизмом,как и остальным впрочем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:34
Футболисты Спартака регулярно играют в матчах легенд, форма у них точно получше будет чем у наших. Но тем не менее будет интересно. У Алании разве что Хапов наверно хоть как-то поддерживает форму, так тренерствует. Кто ещё? Не знаю.
112910415
112910415
сегодня в 07:12
в нынешних условиях приходится включать фантазию, придумывать внутренние футбольные мероприятия ...
aa5zu6cfvew5
aa5zu6cfvew5
вчера в 22:20
Играть не с кем, вот и придумывают всякие ретроматчи, от которых только название команд и осталось.
5kpsgaek5476
5kpsgaek5476
вчера в 21:51
Интересно будет посмотреть на ветеранов двух команд....
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:34, ред.
РФС хочет провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».
Хорошая идея и вполне реально провести такой матч. Звёздные составы этих двух команд 1995 - 96 годов были бы украшением любого матча. Кстати эти составы уже встречались в 2010 году , во вторник, 23 ноября во Владикавказе на республиканском стадионе «Спартак» прошел матч Легенд «Алании» и «Спартака», посвященный 15-летию победы осетинского клуба в Чемпионате России. И тогда на стадионе Спартак был аншлаг , при полных трибунах матч порадовал всех болельщиков обеих команд и любителей футбола красивой игрой и забитыми мячами. Матч закончился боевой ничьей 3:3 ! Голы у гостей забили Шмаров два мяча и Онопко с пенальти, у хозяев отличились Пагаев , Касымов и Канищев . И пока есть возможность проводить такие матчи, надо пользоваться этими моментами . Была красивая история противостояния двух Спартаковских команд и почему бы не продолжить эту историю в таком ретроматче ! Получайте удовольствие от игры своей любимой команды !
Всем Добра !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:52
Главное, чтобы не Газзаев организовывал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:50
Да пусть проводят, будет интересно...
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