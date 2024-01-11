РФС хочет провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация планирует провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».

В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч «Алания» — «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков.