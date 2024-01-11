РФС хочет провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация планирует провести ретроматч между «Спартаком» и «Аланией».
В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч «Алания» — «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков.
Хорошая идея и вполне реально провести такой матч. Звёздные составы этих двух команд 1995 - 96 годов были бы украшением любого матча. Кстати эти составы уже встречались в 2010 году , во вторник, 23 ноября во Владикавказе на республиканском стадионе «Спартак» прошел матч Легенд «Алании» и «Спартака», посвященный 15-летию победы осетинского клуба в Чемпионате России. И тогда на стадионе Спартак был аншлаг , при полных трибунах матч порадовал всех болельщиков обеих команд и любителей футбола красивой игрой и забитыми мячами. Матч закончился боевой ничьей 3:3 ! Голы у гостей забили Шмаров два мяча и Онопко с пенальти, у хозяев отличились Пагаев , Касымов и Канищев . И пока есть возможность проводить такие матчи, надо пользоваться этими моментами . Была красивая история противостояния двух Спартаковских команд и почему бы не продолжить эту историю в таком ретроматче ! Получайте удовольствие от игры своей любимой команды !
Всем Добра !
Хорошая идея и вполне реально провести такой матч. Звёздные составы этих двух команд 1995 - 96 годов были бы украшением любого матча. Кстати эти составы уже встречались в 2010 году , во вторник, 23 ноября во Владикавказе на республиканском стадионе «Спартак» прошел матч Легенд «Алании» и «Спартака», посвященный 15-летию победы осетинского клуба в Чемпионате России. И тогда на стадионе Спартак был аншлаг , при полных трибунах матч порадовал всех болельщиков обеих команд и любителей футбола красивой игрой и забитыми мячами. Матч закончился боевой ничьей 3:3 ! Голы у гостей забили Шмаров два мяча и Онопко с пенальти, у хозяев отличились Пагаев , Касымов и Канищев . И пока есть возможность проводить такие матчи, надо пользоваться этими моментами . Была красивая история противостояния двух Спартаковских команд и почему бы не продолжить эту историю в таком ретроматче ! Получайте удовольствие от игры своей любимой команды !
Всем Добра !