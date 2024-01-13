Агент Щенникова высказался о карьерных перспективах игрока

Сергей Пушкин, агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, дал комментарий на тему возможных карьерных перспектив футболиста.
Георгий поддерживает физическую форму, готовится, но на данный момент ничего конкретного нет. На данный момент вероятность того, что он что-то подпишет, не так велика. Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия. Но посмотрим — для предложений он открыт. Возможно, завтра будет какой-то звонок и вариант, от которого нельзя отказаться. Так что говорить о завершении карьеры неправильно.
защитник, опять таки мастер из ЦСКА....!
защитник, опять таки мастер из ЦСКА....!