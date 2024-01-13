Агент Щенникова высказался о карьерных перспективах игрока

Сергей Пушкин, агент экс-защитника ЦСКА , дал комментарий на тему возможных карьерных перспектив футболиста.

Георгий поддерживает физическую форму, готовится, но на данный момент ничего конкретного нет. На данный момент вероятность того, что он что-то подпишет, не так велика. Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия. Но посмотрим — для предложений он открыт. Возможно, завтра будет какой-то звонок и вариант, от которого нельзя отказаться. Так что говорить о завершении карьеры неправильно.