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Агент Щенникова высказался о карьерных перспективах игрока

вчера, 13:50

Сергей Пушкин, агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, дал комментарий на тему возможных карьерных перспектив футболиста.

Георгий поддерживает физическую форму, готовится, но на данный момент ничего конкретного нет. На данный момент вероятность того, что он что-то подпишет, не так велика. Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия. Но посмотрим — для предложений он открыт. Возможно, завтра будет какой-то звонок и вариант, от которого нельзя отказаться. Так что говорить о завершении карьеры неправильно.

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Все комментарии
9bf8mm35wqax
9bf8mm35wqax
вчера в 14:52
Можно было ограничится только : "...но на данный момент ничего конкретного нет..." .
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:52
"Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия." Ох уж эти агенты, паразитирующие существа, ну или условно раковая опухоль современного футбола. Говорите правду, Вам нужно предложение Вас устраивающее финансово, а Григория может в условном " Факеле" бесплатный комплексный обед и возможность заниматься любимым делом устроит. Игрок то ведь пусть и звезд с неба не хватавший, но вполне себе добротный. Многим клубам РПЛ, скажем так не претендующим на высокие места не помешал бы. Но тут уж как обычно личное субъективное мнение.
drug01
drug01
вчера в 14:43
Поиграл он много и хорошо теперь надо беречь ноги и играть в футбол мобильный...
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Еще хотя бы полгода без футбола и можно вешать бутсы на гвоздик.
shur
shur
вчера в 13:53
...думал ему больше лет, а так поиграть то можно,в целом хороший
защитник, опять таки мастер из ЦСКА....!
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