Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2»

Главным тренером «Спартака-2» стал Дмитрий Комбаров.
Возрождённая команда со следующего сезона начнёт выступление во Второй лиге.
Предыдущим клубом специалиста была «Звезда» из Санкт-Петербурга, которую он тренировал с лета 2022 года.
Комбаров выступал за первую команду «красно-белых» с 2010 по 2019 год.
Если позволите, один вопрос. Вы вероятно обратили внимание на то, что на Соккере, довольно часто присутствуют открытые оскорбления, в адрес пользователей. Вот сегодня, на странице "Скалони", звучат оскорбительные слова, конкретно- в мой адрес, типа "маразм" и тп. Не считаете ли Вы, что пора, это прекратить? Подобные вещи, точно, не делают Соккер авторитетнее и популярнее. Я, за всё время своего присутствия на Соккере, никогда, ничего подобного себе не позволял.
Спасибо.
Если позволите, один вопрос. Вы вероятно обратили внимание на то, что на Соккере, довольно часто присутствуют открытые оскорбления, в адрес пользователей. Вот сегодня, на странице "Скалони", звучат оскорбительные слова, конкретно- в мой адрес, типа "маразм" и тп. Не считаете ли Вы, что пора, это прекратить? Подобные вещи, точно, не делают Соккер авторитетнее и популярнее. Я, за всё время своего присутствия на Соккере, никогда, ничего подобного себе не позволял.
Спасибо.
теперь мне нечего сказать !
обидно - с !
теперь мне нечего сказать !
обидно - с !
На месте модера, я б тоже так написал.))
Ладно, всё понял.
На месте модера, я б тоже так написал.))
Ладно, всё понял.