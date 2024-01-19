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Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2»

вчера, 19:34

Главным тренером «Спартака-2» стал Дмитрий Комбаров.

Возрождённая команда со следующего сезона начнёт выступление во Второй лиге.

Предыдущим клубом специалиста была «Звезда» из Санкт-Петербурга, которую он тренировал с лета 2022 года.

Комбаров выступал за первую команду «красно-белых» с 2010 по 2019 год.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 02:04, ред.
Учитывая обстоятельства, то что этот возрождённый Спартак-2 разорил Звезду, особо успехов желать им не хочется…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:32
Удачи, Дмитрий
u9h3mqzearta
u9h3mqzearta
вчера в 21:16
Ну вот...Диме удачи в родных пенатах
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Добрый вечер.
Если позволите, один вопрос. Вы вероятно обратили внимание на то, что на Соккере, довольно часто присутствуют открытые оскорбления, в адрес пользователей. Вот сегодня, на странице "Скалони", звучат оскорбительные слова, конкретно- в мой адрес, типа "маразм" и тп. Не считаете ли Вы, что пора, это прекратить? Подобные вещи, точно, не делают Соккер авторитетнее и популярнее. Я, за всё время своего присутствия на Соккере, никогда, ничего подобного себе не позволял.

Спасибо.
112910415
112910415 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:04
блин, блин !
теперь мне нечего сказать !
обидно - с !
протон
протон
вчера в 20:01
sova147
sova147
вчера в 19:54
Дмитрий набрался опыта и теперь Спартак 2 будет всех громить!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:54
"Ни с каким пользователем это не связано."

На месте модера, я б тоже так написал.))
Ладно, всё понял.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:49
Ни с каким пользователем это не связано. За последние месяцы было немало нарушений, поэтому премодерация автоматически установилась. Пока снимать не будем, но возможно довольно скоро её снимем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Причина - ветерок с Северо-Байкальского района ? )
Интерес
Интерес
вчера в 19:43
А каковы были "успехи" на предыдущем поприще???
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:40
Здравствуйте. С недавнего времени и пока что это так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Кинул и разорил приютившую команду. Истинный спартаковец...
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