Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2»

1705682067

вчера, 19:34

Главным тренером «Спартака-2» стал .

Возрождённая команда со следующего сезона начнёт выступление во Второй лиге.

Предыдущим клубом специалиста была «Звезда» из Санкт-Петербурга, которую он тренировал с лета 2022 года.

Комбаров выступал за первую команду «красно-белых» с 2010 по 2019 год.