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Агент Санчеса назвал причину срыва трансфера игрока в «Спартак»

вчера, 21:23

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса, рассказал о реальной причине срыва перехода колумбийского игрока из «Тоттенхэма» в «Спартак» летом 2023 года.

Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что Дэниел Леви сообщил им о невозможности трансфера. Проблемы в том, чтобы ехать в Россию, для футболиста не было.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:44
Не было бы проблем приехал, проблема в том что есть те кто их создает.
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
Спорт вне политики по западному понятию.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:53
Или наоборот прислал!!!
Интерес
Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:50
Ликёро-водочный завод...МЫ...Сегодня разнарядку не прислал!
Интерес
Интерес
вчера в 21:49
Как тяжело "Спартаку" совершать трансферы,до сих пор веря в "общечеловечность",демократию,международные спортивные институты и законодательство! Никогда такого не было,и вот опять...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:48
И после этого они уверяют, что в спорте нет политики...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Интересно как не было проблемы ехать в Россию - если трансфер не возможен?)
Гость
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