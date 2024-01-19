Агент Санчеса назвал причину срыва трансфера игрока в «Спартак»

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Галатасарая» , рассказал о реальной причине срыва перехода колумбийского игрока из «Тоттенхэма» в «Спартак» летом 2023 года.

Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что Дэниел Леви сообщил им о невозможности трансфера. Проблемы в том, чтобы ехать в Россию, для футболиста не было.