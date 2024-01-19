«Зенит» нашёл молодого Широкова. Его воспитывал новый тренер сборной Бразилии

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вчера, 09:16

Спорная ставка на ещё одного легионера.

По манере игры напоминает Широкова и Ерохина

Родриго Нестор родился в Сан-Паулу, ему двадцать три года. Всю взрослую часть карьеры провел в «Сан-Паулу». С известной командой выиграл только бразильский кубок. Сейчас дела у «трехцветных» идут неважно. Чемпионами Бразилии не были шестнадцать лет, в прошлом году финишировали в Серии А на скромном одиннадцатом месте. «Зениту» это выгодно, Нестор не обойдется в 30 млн евро, просят десятку.

«Монако» и «Севилья» присматривались к футболисту, но Нестор не станет напарником Головина, агент подтвердил наличие успешных переговоров с «Зенитом». Присматривались к центральному атакующему полузащитнику давненько, но игрока сложно назвать очевидной ставкой для большого клуба. Нестор провел в основе лишь 17 поединков из 38 туров в лиге. У Родриго была травма колена, пропустил концовку года и развязку сезона в Бразилии.

«Зенит» снова покупает иностранца, но как же лимит? Даже уход Ренана не помогает. К Артуру, Нино и Педро присоединяется четвертый бразилец за зиму. У Семака в заявке было 12 иностранцев, стало 11. Добавляем четырех – 15 человек, а мест в основе восемь. Пусть Алип не считается легионером, многие иностранцы будут на лавке. А одно из лимитных мест закроет Марио Фернандес, тоже уроженец штата Сан-Паулу.

У Нестора всего 1 гол в среднем за 16 игр. В прошлом сезоне 1 мяч и 2 ассиста в 23 матчах чемпионата. Но напомним, что восемь раз выходил на замену. Это запасной игрок «Сан-Паулу», атакующий хавбек с мозгами, но без скорости на дистанции, совершает рывок и замедляется. Напоминает по игре в пас – хитрые передачи и навесы делать умеет, молодых Широкова и Ерохина. Но Нестор намного ниже ростом, головой играть не умеет.

Нестора поддерживал тренер сборной Бразилии

После редких удачных матчей в «Сан-Паулу» игрок получал комплименты от Доривала, нового наставника сборной Бразилии. Бывший наставник «Сан-Паулу» защищал Родриго после критики:

Рекомендовал бы Нестора во все клубы, где окажусь. Это футболист с уникальным качеством приспосабливаться к разным ситуациям на поле, у него огромный потенциал. Нестор совершенствуется, изучает разные позиции и ищет уверенность. Вопросы к нему были всегда. Но мы в Бразилии ценим негатив и редко обращаем внимание на позитив, не только в футболе.

Зачем «Зениту» легионер, которому нет места в стартовом составе? Семак осенью чаще выбирал модель «3-5-2», «десятки» в этой схеме не было. Понятно, что левшу Нестора можно загнать на левый фланг. Если смотреть на Нестора как на левого инсайда или вингера, то у «Зенита» на этой позиции Мостовой, Изидор, Клаудиньо, Мантуан.

Также зимой приехал 18-летний Педро, ещё один левый вингер, а теперь появится шестой человек на одну позицию – сам Нестор. Понятно, что хавбек играл в редких случаях справа, хотя это непривычная для него роль. В схеме «Зенита» «3-5-2» вообще нет вингеров и инсайдов. А если перейти на «4-2-3-1», как играл «Сан-Паулу» Доривала, то у «Зенита» возникнут проблемы в обороне и центре поля.

По подходу на поле Нестор пересекается с Бакаевым

В двадцать три года Родриго не играет так медленно, как Широков и Ерохин в футбольной старости. Но ленца видна. Отдавая много точных передач, Нестор брезгует борьбой. Один такой парень был в заявке «Зенита», звали его Роберт Ренан. Думал, что игры с мячом достаточно, чтобы успешно дебютировать в РПЛ . Защитник уехал в аренду, а Нестор может добавить ключевых передач, выходя на замену. Но какой смысл в отправке Бакаева в аренду, если приглашают легионера, который тоже не любит много бегать?

Нестор техничный, но и у Зелимхана неплохой дриблинг. Семак перебарщивает с тотальным недоверием к россиянам. Бывший голкипер «Зенита» Малафеев удивляется, что Круговой выбрал ЦСКА , ведь там будут платить намного меньше. Но надо слушать не Малафеева, а Гвардиолу. Даже если футболист с огромной зарплатой работает на клуб с трофеями, но не чувствует поддержки и не видит футбольных перспектив, то задумается об уходе. Актуально для Ду Кейроса, Мантуана, Мостового, Сутормина и других запасных.

Теперь это касается Нестора, если не сорвется его трансфер в «Зенит». Зачем коллекция иностранцев на лавке, если в схеме «3-5-2» на поле будут Барриос, Клаудиньо и Вендел, а в центре атаки Кассьерра в оттяжке с Артуром, еще одним новичком из Бразилии? На лавке Ерохин, который пока никуда не уехал. В аренде Бакаев. Подписали Ахметова, чей агент жаловался, что в «Краснодаре» не давали играть «десятку». А кто-то видел у «Зенита» такую позицию? Ни Малком, ни Клаудиньо не работали под нападающими.

Семак надеется, что Родриго окажется королем ассистов

Даже в схеме «4-2-3-1» не сумели наиграть Малкома как «десятку». В прошлом Данни и Широкова в отдельных матчах были плеймейкерами. Но также имели задания на левом фланге и в центре поля. Зачем «Зениту» новичок Нестор, который смещается на фланги, но хочет играть на чистых мячах по центру? Медленный Широков подходил в мощном чемпионском составе старых времен, но при этом Роман умел бороться, ведь играл по ходу своей пестрой карьеры даже в центре защиты.

Нестор работает в атаке, хотя формально это центральный хавбек или левый полузащитник. Понятно, что Семак переживает, что нет человека с голевыми передачами в концовке изнуряющих матчей. Проиграли «Динамо» и «Локомотиву», уступили «Оренбургу» и «Балтике». Но снова идут за бразильцем, собирая легионеров на лавке, а не только в основе. Понятно, что боятся потерь. Вендел и Клаудиньо могут уехать, независимо от результатов непростого сезона.