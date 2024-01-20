«Бавария» хочет подписать защитника «Ньюкасла»

Защитник Киран Триппьер может покинуть «Ньюкасл».
По данным источника, в подписании англичанина заинтересована «Бавария», которая попробует купить игрока в январе.
Защитник Киран Триппьер может покинуть «Ньюкасл».
По данным источника, в подписании англичанина заинтересована «Бавария», которая попробует купить игрока в январе.
Взяли Дайера (30лет), Кейна (30 лет но он хотя бы топчик), теперь берут Треппьера которому 33 года... кто следующий?
Взяли Дайера (30лет), Кейна (30 лет но он хотя бы топчик), теперь берут Треппьера которому 33 года... кто следующий?