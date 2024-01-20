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«Бавария» хочет подписать защитника «Ньюкасла»

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nghrt9sbyxx3
nghrt9sbyxx3 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:12
Лавка слишком длинная, полировщиков не хватает
fa7rnucujcz2
fa7rnucujcz2 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:10
Акинфеев)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:24
Не понимаю зачем он нужен Баварии... наверное я что то пропустил. Скауты совсем не хотят работать похоже.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:40
Бавария решила открыть на своем стадеоне "дом престарелых британцев"?
Взяли Дайера (30лет), Кейна (30 лет но он хотя бы топчик), теперь берут Треппьера которому 33 года... кто следующий?
vgh3g3kxdqrm
vgh3g3kxdqrm
вчера в 14:34
Надо же, англичане потянулись на материк...
Гость
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