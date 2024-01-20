«Арока» не получала предложения от «Спартака» по Мухике

Спортивный директор португальской «Ароки» Жоэл Пиньу заявил, что предложения от «Спартака» по нападающему Рафе Мухике не поступало.
Предложений к нам по Мухике от «Спартака» не поступало. Но скажу сразу, что Рафа не продаётся.
Спортивный директор португальской «Ароки» Жоэл Пиньу заявил, что предложения от «Спартака» по нападающему Рафе Мухике не поступало.
Предложений к нам по Мухике от «Спартака» не поступало. Но скажу сразу, что Рафа не продаётся.
А чуть ниже : "Жоэлем Пиньу"
А чуть ниже : "Жоэлем Пиньу"