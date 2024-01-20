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«Арока» не получала предложения от «Спартака» по Мухике

вчера, 20:59

Спортивный директор португальской «Ароки» Жоэл Пиньу заявил, что предложения от «Спартака» по нападающему Рафе Мухике не поступало.

Предложений к нам по Мухике от «Спартака» не поступало. Но скажу сразу, что Рафа не продаётся.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:13
Если предложений не поступало, то какая разница: продается Мухике или нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:25
Надо взять паузу, определиться, кто тренировать будет. Потом уже Мухиков покупать. Если новому он будет нужен...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:26
Мухики только в газпром продаются...да и то только бразильского розлива...
adekvat
adekvat
вчера в 21:23
Не продается, ну и не надо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:18, ред.
Рафа Мухика единственный у кого на Трансфермаркете вместо стоимости написано : "Не продаётся"...
А чуть ниже : "Жоэлем Пиньу"
112910415
112910415
вчера в 21:15
ужас какой !
правда не получала ??
как это пережить ...
Гость
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