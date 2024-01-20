«Гремио» хочет арендовать футболиста «Зенита»

Полузащитник Ду Кейрос может покинуть «Зенит».
По данным источника, «Гремио» хочет арендовать футболиста. Бразильский клуб уже сделал «Зениту» предложение по аренде игрока.
Полузащитник Ду Кейрос может покинуть «Зенит».
По данным источника, «Гремио» хочет арендовать футболиста. Бразильский клуб уже сделал «Зениту» предложение по аренде игрока.
Хитрость запредельная....
И ежу понятно что пара тренировок у самого Семака заменяют годы в Бразилии.....
Продают неучей пешеходистых....а арендуют уже кудесников неподражаемых....
У Ренана вон Богданыч...за 4 игры на 7 млн евро ценник повысил...Ду Кейроса азам обучил....из Малкома-ленивца лазаретного.... 60-тимиллионного игрока вылепил.....
Так Семак и будет на вас батрачить ???
Обойдётесь....своих делайте....
Хитрость запредельная....
И ежу понятно что пара тренировок у самого Семака заменяют годы в Бразилии.....
Продают неучей пешеходистых....а арендуют уже кудесников неподражаемых....
У Ренана вон Богданыч...за 4 игры на 7 млн евро ценник повысил...Ду Кейроса азам обучил....из Малкома-ленивца лазаретного.... 60-тимиллионного игрока вылепил.....
Так Семак и будет на вас батрачить ???
Обойдётесь....своих делайте....