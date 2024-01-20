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«Гремио» хочет арендовать футболиста «Зенита»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:56, ред.
)))))) A storm in a teacup.
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:08
Параллельный "экспорт-импорт",иногда с выдачей сертификата соответствия страны происхождения-паспорта гражданина России.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:06
Хорошо!
За красивый оборот плюсую)
Спасибо)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:02
Брабус – это тюнинг-ателье, специализирующееся на увеличении мощности и рестайлинге автомобилей Mерседес.

Зенит - это тюнинг-ателье, специализирующееся на увеличении мощности и мастерства игроков из Бразилии.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:55
Мну так и не понял Зенит или Бразилия кузница мировых, футбольных кадров?)
njmk3rcfnmty
njmk3rcfnmty
вчера в 16:22
Круговорот латиносов в природе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Смотря какие условия аренды будут. Надо с них драть по полной, невзирая на дружбу .;) ...
sova147
sova147
вчера в 14:56
Я подумал что нашего футболиста зовут. А своих пусть забирают...
gnw9fu2ygjz8
gnw9fu2ygjz8
вчера в 14:37
Новая тенденция: Зенит покупает в Южной Америке игроков и потом обратно отдает их в аренду.
lotsman
lotsman
вчера в 13:54
Мало ли чего они хотят. На данном этапе Кейрос нам самим нужен.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:57
Это точно, точнее не скажень.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:36
покупают пачками бразильцев а потом их обратно забирают в аренды бразильцы хорошо навариваются на Газпроме
Интерес
Интерес
вчера в 12:35
Ду сдать в аренду,а Кейроса продать соперникам "Гремио".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:34
Симбиоз сарказма и тролинга!! Шедевр!!! Петросяны отдыхают, я в восторге!!!
112910415
112910415
вчера в 12:20
блин, на святое покушаются !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:58, ред.
Своих надо иметь...оборзели...работать не умеют...попрошайки...

Хитрость запредельная....
И ежу понятно что пара тренировок у самого Семака заменяют годы в Бразилии.....
Продают неучей пешеходистых....а арендуют уже кудесников неподражаемых....

У Ренана вон Богданыч...за 4 игры на 7 млн евро ценник повысил...Ду Кейроса азам обучил....из Малкома-ленивца лазаретного.... 60-тимиллионного игрока вылепил.....

Так Семак и будет на вас батрачить ???
Обойдётесь....своих делайте....
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:54
Да и зачем он нужен Зениту. Пусть уезжает.
Гость
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