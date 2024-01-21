«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы купить Бонифаца

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вчера, 13:48

«Вест Хэм» хочет осуществить трансфер нападающего «Байера» и сборной Нигерии . Чтобы выиграть борьбу за игрока у «Челси» и «Ньюкасла», «молотобойцы» готовы побить свой трансферный рекорд. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес видит в Бонифаце лидера атаки лондонского клуба на долгие годы.

23-летний нападающий выступает за «Байер» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Бонифац провёл 23 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Бонифац пропустит несколько месяцев.