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«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы купить Бонифаца

вчера, 13:48

«Вест Хэм» хочет осуществить трансфер нападающего «Байера» и сборной Нигерии Виктора Бонифаца. Чтобы выиграть борьбу за игрока у «Челси» и «Ньюкасла», «молотобойцы» готовы побить свой трансферный рекорд. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес видит в Бонифаце лидера атаки лондонского клуба на долгие годы.

23-летний нападающий выступает за «Байер» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Бонифац провёл 23 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Бонифац пропустит несколько месяцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
если получится, это будет очень круто !
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:52
Смысл ему из Байера переходить в Вест Хэм?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:40
Молотобойцам дейстаительно нужно укреплять линию атаки и конкретно позицию центрального фораарда, т к Антонио и Ингз уже староваты, а на одном Боуэне далеко не уйдешь, и не факт что он и в следующем сезоне будет столь же результативным как в этом сезоне. Бонифаци интересный игрок, выдает сильную статистику в Бундеслиге и ЛЕ, но думаю летом он если и решится на уход из Байера, то только в команду топ уровня и желательно с участием в ЛЧ, т.к Байер скорее всего будет участником ЛЧ следующего сезона, возможно даже в статусе чемпиона Германии....
7ud9ngebb8nq
7ud9ngebb8nq
вчера в 14:21
Не так дорого он стоит, как его восхваляют.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 14:05
Не факт что он вообще заиграет в АПЛ ...чемпионат Германии совсем другой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:53
Они уже побили недавно свой рекорд и купили Аллера за 50 миллионов, а потом обратно за 23 миллиона через год продали, хаха)
Гость
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