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«Ньюкасл» готов рассмотреть возможность продажи Уилсона

вчера, 13:09

«Ньюкасл» отклонил предложение об аренде от «Атлетико» по нападающему сборной Англии Каллуму Уилсону. Но при этом «сороки» готовы к продаже игрока, так как из-за финансового фейр-плей они не могут покупать новых футболистов, не продав действующих. Данной ситуацией пытается воспользоваться «Бавария».

Сообщается, что «Атлетико» не сможет купить Уилсона, но в англичанине могут быть заинтересованы другие клубы.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отметился голевой передачей. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 13 миллионов евро.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 16:03
Будет ли схожая ситуация с двумя другими футболистами в будущем?
Nazi
Nazi
вчера в 15:28
Они как раз и обесценились во времена этих двух продуктов соцсетей.. Чемодана да шампуня. Выдали распиаренным аж 14 ЗМ.. Кинули столько заслуженных футболистов. Ну и наконец контрольный выстрел с 8-м зм для тупомордого за возню в млс :) Впереди еще 9-ый и 10-ый.. Клоунада еще впереди.. Помяните мое слово..
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:32
У Ньюкасла имеются большие деньги, но тратить их они не могут (очень обидно должно быть,но увы, такие правила) пока не продадут своих игроков, вот и пытаются избавиться от одних, что бы подписать на их место других. Слухи связывают Уилсона с Атлетико Мадрид, а Треппьера с Баварией. Можно подумать, что сороки сошли с ума и готовы продать двух своих лидеров, но с другой стороны, они возрастные игроки, на их позициях имеются молодые и вполне перспективные игроки, так что Хау может опереться на молодых, а вот на место ушедших Кевина и Каллума можно будет прикупить хотя бы одного дорогостоящего игрока, который помодет команде и прослужит ей года 3-4...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:16
По цене норм, по результативности тоже хорош, думаю проблем с продажей не будет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15
Очень тяжело будет продавать 31 летнего нападающего за такие деньги.
Гость
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