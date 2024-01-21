«Ньюкасл» готов рассмотреть возможность продажи Уилсона

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вчера, 13:09

«Ньюкасл» отклонил предложение об аренде от «Атлетико» по нападающему сборной Англии . Но при этом «сороки» готовы к продаже игрока, так как из-за финансового фейр-плей они не могут покупать новых футболистов, не продав действующих. Данной ситуацией пытается воспользоваться «Бавария».

Сообщается, что «Атлетико» не сможет купить Уилсона, но в англичанине могут быть заинтересованы другие клубы.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отметился голевой передачей. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 13 миллионов евро.