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Хет-трик Облякова принёс ЦСКА победу над «Сохаром»

вчера, 19:51

ЦСКА крупно обыграл оманский «Сохар» в контрольной игре (4:1).

Антон Заболотный открыл счет на 4-й минуте, а затем Иван Обляков оформил хет-трик, забив на 12-й, 25-й и 30-й. «Сохар» забил свой гол на 55-й.

«Армейцы» идут на 8-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:17
С таким клубом счет должен быть как минимум 6:0…
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:25
Выводы об игре.
Весёлый первый тайм 4 гола ( второй гол с розыгрыша штрафного красавец ) ,
Второй таим -- били, били , пропустили ))).
Разуме :.
Хорошая игра, но есть над чем работать.
Capral
Capral
вчера в 21:19
Не знаю соперника ЦСКА, но приветствую победу армейцев и три гола Облякова!!! Молодцы!!! Так держать!!!
Интерес
Интерес
вчера в 20:58
Получается,что после 4-0,с 31-й минуты опять игру закончили и пропустили необязательный гол?
lotsman
lotsman
вчера в 20:47
Армейцев с уверенной победой, в первой игре этого года.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:27
Надо подыматься в таблице,8 место это не дело!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:26
Это хорошо!
Коней с победой!
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