Хет-трик Облякова принёс ЦСКА победу над «Сохаром»

ЦСКА крупно обыграл оманский «Сохар» в контрольной игре (4:1).
Антон Заболотный открыл счет на 4-й минуте, а затем Иван Обляков оформил хет-трик, забив на 12-й, 25-й и 30-й. «Сохар» забил свой гол на 55-й.
«Армейцы» идут на 8-м месте в РПЛ.
ЦСКА крупно обыграл оманский «Сохар» в контрольной игре (4:1).
Антон Заболотный открыл счет на 4-й минуте, а затем Иван Обляков оформил хет-трик, забив на 12-й, 25-й и 30-й. «Сохар» забил свой гол на 55-й.
«Армейцы» идут на 8-м месте в РПЛ.
Весёлый первый тайм 4 гола ( второй гол с розыгрыша штрафного красавец ) ,
Второй таим -- били, били , пропустили ))).
Разуме :.
Хорошая игра, но есть над чем работать.
Весёлый первый тайм 4 гола ( второй гол с розыгрыша штрафного красавец ) ,
Второй таим -- били, били , пропустили ))).
Разуме :.
Хорошая игра, но есть над чем работать.
Коней с победой!
Коней с победой!