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«Зенит» добился уверенной победы в первом матче 2024 года

вчера, 17:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Самарканд)ДинамоМатч завершен

«Зенит» разгромил в товарищеском матче самаркандское «Динамо». На 13-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Марио Фернандес открыл счёт. На 26-й Вендел удвоил преимущество команды. На 30-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил третий гол российского клуба. На 37-й минуте полузащитник «Динамо» Анвар Хожимирзаев отыграл один из мячей, реализовав пенальти. На 53-й минуте полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев отличился четвертым мячом коллектива. На 78-й минуте нападающий «сине-бело-голубых» Педриньо забил последний гол в данной встрече.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:44
Спасибо за заметку. Просьба в будущем добавлять в строку Хэштеги Нашел_Ошибку.
rtqhgp3tkk3m
rtqhgp3tkk3m ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:33
Спасибо, исправили.
cska1948
cska1948
вчера в 19:46
Вопрос модератору. Скажите пожалуйста, как соперник мог восстановить равновесие на 37 минуте, если, согласно вашего сообщения, Зенит забил на 13-ой и на 26-ой минутах и должен был к 37-ой минуте быть впереди на ДВА гола?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:51
Для начала сборов очень даже неплохо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:48
Понравился эпизод, когда пошла контратака на наши ворота, и за футболистом "Динамо" помчались, чтобы его догнать, шесть чернокожих игроков "Зенита", в два ряда по три футболиста. Было забавно. Для меня. Посмотрел пару эпизодов. Естественно, даже урывками весь матч не смотрел.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:25
Хорошая игра, не одного дубля, все по одному вколотили!
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
С первой победой в этом году! Ростовчане тоже этот Динамо катали, кажется.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:02
Все были молодцом.Только Изидор еще не отошел от оливье.Новички в тонусе, это хорошо
g4dhxg445bvm
g4dhxg445bvm
вчера в 17:54
Начать год с победы – отличное решение. Новички «Зенита» сегодня были в огне. Педро забил в дебютном матче, Артур – отдал голевую. Сразу видно, что скауты питерцев не ошиблись. Еще и Васютин пенальти взял. Все по красоте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:14, ред.
Ожидаемо...
У Зенита теперь очень сильная полузащита ...
Артур,Барриос,Клаудиньо,Вендел,Мантуан,Ахметов,Педро
А как известно ..."Какова у команды полузащита, такова и команда".....
nubom
nubom
вчера в 17:10
Оказывается, все приехали. Полна кубышка. И Педро - молодцОм!
bc55swzsb255
bc55swzsb255
вчера в 17:07
Такие победы расхолаживают. Динамо-то не то.
Гость
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