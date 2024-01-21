«Зенит» добился уверенной победы в первом матче 2024 года

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вчера, 17:02

«Зенит» разгромил в товарищеском матче самаркандское «Динамо». На 13-й минуте защитник «сине-бело-голубых» открыл счёт. На 26-й Вендел удвоил преимущество команды. На 30-й минуте нападающий забил третий гол российского клуба. На 37-й минуте полузащитник «Динамо» Анвар Хожимирзаев отыграл один из мячей, реализовав пенальти. На 53-й минуте полузащитник «Зенита» отличился четвертым мячом коллектива. На 78-й минуте нападающий «сине-бело-голубых» забил последний гол в данной встрече.