«Зенит» добился уверенной победы в первом матче 2024 года

«Зенит» разгромил в товарищеском матче самаркандское «Динамо». На 13-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Марио Фернандес открыл счёт. На 26-й Вендел удвоил преимущество команды. На 30-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил третий гол российского клуба. На 37-й минуте полузащитник «Динамо» Анвар Хожимирзаев отыграл один из мячей, реализовав пенальти. На 53-й минуте полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев отличился четвертым мячом коллектива. На 78-й минуте нападающий «сине-бело-голубых» Педриньо забил последний гол в данной встрече.
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У Зенита теперь очень сильная полузащита ...
Артур,Барриос,Клаудиньо,Вендел,Мантуан,Ахметов,Педро
А как известно ..."Какова у команды полузащита, такова и команда".....
У Зенита теперь очень сильная полузащита ...
Артур,Барриос,Клаудиньо,Вендел,Мантуан,Ахметов,Педро
А как известно ..."Какова у команды полузащита, такова и команда".....