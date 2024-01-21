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«Милан» одержал волевую победу над «Удинезе»

сегодня, 00:48
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Удинезе» уступил «Милану» в матче 21-го тура Серии А (2:3).

На 31-й минуте Рубен Лофтус-Чик вывел гостей вперёд. Лазар Самарджич на 42-й восстановил равенство на табло. Флориан Товен на 62-й забил 2-й мяч хозяев. Лука Йович на 83-й сравнял счёт. Победный для «россонери» гол забил Ноа Окафор на 90+3-й.

«Удинезе» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 18 очков. «Милан» — 3-й, у клуба 45 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Милан»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:21
Миланцев с победой!
В целом было на что посмотреть, хотя временами была сумбурность....
Удинеце очень понравился, контратаки - методическое пособие.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:49
Упорный получился матч,но Милан выдюжил.Молодцы!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:16
До конца верили в победу и всё таки её добились- Браво Милан !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10, ред.
С победой второй лучший клуб в истории Лиги Чемпионов УЕФА и всех болельщиков этого клуба!!! Таких тут много будет, я думаю. Бывшие футболисты мадридского Реала Тео Эрнандес и Лука Йович приняли непосредственное участие в этой очень сложной победе. Это очень важные три очка. Милану сейчас ни в коем случае нельзя терять очки, если хотят дальше вести борьбу за первое место. С Удинезе не легко даются игры на выезде. Но сегодня, по владению мячом, ужасный показатель от удинезцев, всего 28% набрали. Успехов и больших побед Милану в Италии!!!
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