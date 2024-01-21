«Милан» одержал волевую победу над «Удинезе»

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сегодня, 00:48

«Удинезе» уступил «Милану» в матче 21-го тура Серии А (2:3).

На 31-й минуте Рубен Лофтус-Чик вывел гостей вперёд. Лазар Самарджич на 42-й восстановил равенство на табло. Флориан Товен на 62-й забил 2-й мяч хозяев. Лука Йович на 83-й сравнял счёт. Победный для «россонери» гол забил Ноа Окафор на 90+3-й.

«Удинезе» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 18 очков. «Милан» — 3-й, у клуба 45 баллов.