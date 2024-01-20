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«Байер» на последних минутах вырвал победу у «Лейпцига»

вчера, 22:25
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«РБ Лейпциг» уступил «Байеру» в матче 18-го тура Бундеслиги (2:3).

На 7-й минуте Хави Симонс открыл счёт. Леверкузенцы отыгрались на 47-й — голом отличился Натан Телла. Лоис Опенда на 56-й вывел хозяев вперёд. Равенство восстановил Джонатан Та на 63-й. На 90+1-й победный мяч в составе гостей забил Пьеро Инкапье.

«РБ Лейпциг» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка. «Байер» лидирует в турнире с 48 баллами.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:26, ред.
Байеру надо по любому брать чемпионство в этом сезоне, биться до последнего. Когда если не сейчас? Потом еще лет 20 ждать придётся, руководство вряд ли у них амбициозное, задачи кроме Баварии выиграть чемпионат никто не ставит, поэтому и Бавария всегда чемпионит.
sova147
sova147
сегодня в 00:07
Упорство Байера привело к победе! 3-2 это заслуженная победа!
xswq586966m9
xswq586966m9
вчера в 23:46
Байер ни разу ещё не проиграл в сезоне!!!
Красавчики!
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:33
Молодцы, с победой! Снова победа на волевых!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:45, ред.
С победой лучший немецкий клуб этого сезона и всех болельщиков этого клуба!!! И отдельно от всех поздравляю Хаби Алонсо! Очень умный тренер. Вот он, реально очень мозговитым игроком был, а не Хави ваш хвалёный. Гримальди две голевые передачи отдал.Супер матч выдали леверкузенцы. Быкам наверное обидно за это поражение. Но Байер переиграл их по полной программе. Надеюсь, что фармацевты сумеют удержать первое место в этом сезоне. Успехов и больших побед Байеру в немецких турнирах!!!
Capral
Capral
вчера в 22:42
Очень обидное поражение- незаслуженное. Во-первых, второй гол в ворота хозяев, с нарушением правил- блокировка во вратарской. С другой стороны, изначально, вратарь занял неверную позицию в воротах, приблизившись к ближней штанге. Все советские вратари, всегда, при подаче угловых у своих ворот- стояли на дальней штанге, чтобы иметь обзор перед собой, а на ближней ставили защитника. В данном случае, вратарь ошибся, и кстате, через пару минут, он, фактически повторил ошибку, но смог перевести мяч от ворот...

Что касается игры Байера, то показательным был второй гол в ворота этой команды, когда Лейпциг, в два, три средних паса, от своей штрафной приблизился к воротам соперника и забил!!! Такой провал, сразу напомнил провалы, в худших традициях- Тухеля, или Абаскаля в Спартаке. Далеко не всё идеально в Байере, достаточно ошибок... Учитывая нестабильность Баварии- главного фаворита Бундеса, сейчас, фармацевты на коне. Надолго ли...???

Я симпатизирую М.Розе, а еще совсем недавно, немецкая печать называла его- тренером будущего!!! Сегодня ,он провел неплохой матч, в котором, шансы были обоюдными для обоих клубов, но одному из них, повезло больше... Ну чтоже, поживем, увидим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Байер с Алонсо становится машиной экстра класса . Классный футбол ⚽️.
Гость
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