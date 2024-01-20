«Байер» на последних минутах вырвал победу у «Лейпцига»

«РБ Лейпциг» уступил «Байеру» в матче 18-го тура Бундеслиги (2:3).
На 7-й минуте Хави Симонс открыл счёт. Леверкузенцы отыгрались на 47-й — голом отличился Натан Телла. Лоис Опенда на 56-й вывел хозяев вперёд. Равенство восстановил Джонатан Та на 63-й. На 90+1-й победный мяч в составе гостей забил Пьеро Инкапье.
«РБ Лейпциг» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка. «Байер» лидирует в турнире с 48 баллами.
Что касается игры Байера, то показательным был второй гол в ворота этой команды, когда Лейпциг, в два, три средних паса, от своей штрафной приблизился к воротам соперника и забил!!! Такой провал, сразу напомнил провалы, в худших традициях- Тухеля, или Абаскаля в Спартаке. Далеко не всё идеально в Байере, достаточно ошибок... Учитывая нестабильность Баварии- главного фаворита Бундеса, сейчас, фармацевты на коне. Надолго ли...???
Я симпатизирую М.Розе, а еще совсем недавно, немецкая печать называла его- тренером будущего!!! Сегодня ,он провел неплохой матч, в котором, шансы были обоюдными для обоих клубов, но одному из них, повезло больше... Ну чтоже, поживем, увидим.
Что касается игры Байера, то показательным был второй гол в ворота этой команды, когда Лейпциг, в два, три средних паса, от своей штрафной приблизился к воротам соперника и забил!!! Такой провал, сразу напомнил провалы, в худших традициях- Тухеля, или Абаскаля в Спартаке. Далеко не всё идеально в Байере, достаточно ошибок... Учитывая нестабильность Баварии- главного фаворита Бундеса, сейчас, фармацевты на коне. Надолго ли...???
Я симпатизирую М.Розе, а еще совсем недавно, немецкая печать называла его- тренером будущего!!! Сегодня ,он провел неплохой матч, в котором, шансы были обоюдными для обоих клубов, но одному из них, повезло больше... Ну чтоже, поживем, увидим.