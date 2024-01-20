«Байер» на последних минутах вырвал победу у «Лейпцига»

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вчера, 22:25

«РБ Лейпциг» уступил «Байеру» в матче 18-го тура Бундеслиги (2:3).

На 7-й минуте Хави Симонс открыл счёт. Леверкузенцы отыгрались на 47-й — голом отличился Натан Телла. Лоис Опенда на 56-й вывел хозяев вперёд. Равенство восстановил Джонатан Та на 63-й. На 90+1-й победный мяч в составе гостей забил Пьеро Инкапье.

«РБ Лейпциг» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка. «Байер» лидирует в турнире с 48 баллами.