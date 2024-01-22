Активные фанаты «Удинезе» оценили эпизод с оскорблением Меньяна

Фанаты «Удинезе» дали комментарий на тему эпизода матча с «Миланом» (2:3), в котором голкипера «россонери» оскорбили на почве расизма.

50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это фантомное расистское оскорбление, – это Мик Меньян? Президент ФИФА , в отношении которого ведется следствие по обвинению в коррупции, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не смогли доказать ни полиция, ни спортивные власти.

Как овцы, они о чем-то говорят по телевизору или в социальных сетях, и все верят этому? Прежде чем позорить нашу фанбазу и наших болельщиков, предъявите доказательства.