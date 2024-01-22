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Активные фанаты «Удинезе» оценили эпизод с оскорблением Меньяна

вчера, 17:16
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Фанаты «Удинезе» дали комментарий на тему эпизода матча с «Миланом» (2:3), в котором голкипера «россонери» Мика Меньяна оскорбили на почве расизма.

50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это фантомное расистское оскорбление, – это Мик Меньян? Президент ФИФА, в отношении которого ведется следствие по обвинению в коррупции, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не смогли доказать ни полиция, ни спортивные власти.

Как овцы, они о чем-то говорят по телевизору или в социальных сетях, и все верят этому? Прежде чем позорить нашу фанбазу и наших болельщиков, предъявите доказательства.

Стоит отметить, что на данный момент в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино нет расследований, в октябре прошлого года дело было закрыто.

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Все комментарии
dtv575hnpkz2
dtv575hnpkz2
вчера в 21:03
А когда ушёл, после первого гола?
528wzn356tpx
528wzn356tpx ответ xmkd85x2wxgt (раскрыть)
вчера в 21:01
Ты новость хоть прочитал?
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Мик Меньян надул губы и сразу понеслись осуждения со стороны Президента ФИФА и президента олимпийского комитета. А хотелось бы задать им вопрос, особенно президенту олимпийского комитета, а где ваши осуждения о отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и олимпийских играх, где олимпийский принцип - Спорт вне политики?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:24
Соглы, если дать тому же Вини возможность жаловаться на фанатов, он по пять раз за тайм будет расизм обнаруживать, я не понимаю, в чём проблема, если на поле есть судья, у которого есть уши. Следует вообще игнорировать жалобы конкретных игроков.
xmkd85x2wxgt
xmkd85x2wxgt
вчера в 17:42
Активные фанаты умом никогда не блещут, у них вместо него активность
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